花蓮春節住房率出爐！觀光旅館7至8成 品牌效益、降房價是誘因

春節9天連假結束，花蓮縣政府公布春節期間觀光產業旅宿業住宿率，觀光旅館平均住房率有7至8成，一般旅館維持5到6成。業者指出，一般旅館初一到初三住房率最好，連假平均下來有5成，觀光旅館住房率高，除了比較少家外，品牌與房價降價都是誘因。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，春節9天下來一般旅館住房率平均5成多，初一到初三6到7成，除夕到初五平均5成，相較去年衰退1成；228連假第一天將近3成，平均僅1成多。

張琄菡說明，觀光旅館在花蓮只有6家，數量少加上品牌效益，住房率通常都會比較好。近年因旅館房價降價，旅客住房先選擇觀光旅館，滿房才選一般旅館，民宿通常是最後的選擇，加上民宿供給量多，在客人減少的狀況下，住房率也會變低。另今年平均房價較往年下降，住房率卻持平，顯示春節前往花蓮的人潮以返鄉民眾為主。

針對是否擔心鯉魚潭落水意外影響觀光，張琄菡說，的確很擔憂，也不知道未來在鯉魚潭舉辦的龍舟錦標賽還能不能辦，花蓮的水域安全、沙灘車等都跟觀光業息息相關，希望政府持續維護觀光活動安全。

春節東大門夜市湧現人潮，東大門夜市福町夜市主委黃家明表示，夜市去年及今年分別在電視節目、燈會的加持下，帶動走訪人潮，加上連假期間天氣好，大家出門意願高，特別是年節期間人潮很多，店家營運額也不錯，不過受大環境整體不好關係影響，購買率跟以往比起來還是有下滑一點。

黃家明指出，228連假如果天氣好，相信到花蓮走訪的遊客也會很多，畢竟東部的大山大海美景以及好空氣是西部沒有的，雖然2年前地震重創地方觀光，不過在政府的努力下，蘇花路廊逐步穩定，提升遊客對花蓮的旅遊信心。