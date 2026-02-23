暫時吹開2026基隆市長選戰煙硝 謝國樑和童子瑋合比愛心向鄉親拜年

基隆市議會議長童子瑋今天主持議會春節團拜活動，基隆市長謝國樑出席。兩人暫時拋開年底市長選戰對壘心情，在台上靠攏手指，合作比出「愛心」手勢，為所有的基隆鄉親獻上馬年祝福。

基隆市政府今天上午9時舉辦新春團拜，謝國樑和副市長邱佩琳和市府局處首長和員工們互道恭喜。立委林沛祥、基隆市議會副議長楊秀玉和議員連恩典、曾紀嚴也到場。

童子瑋上午9時在慶安宮，陪同將出征2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽第2階段賽事的中華隊球員參香，委由秘書楊文河代表出席市府團拜。議會上午10時舉辦團拜，市府昨晚發出的市長、副市長公開行程，安排邱佩琳代表謝國樑出席。

2026年市長選舉，爭取連任的謝國樑，面臨童子瑋挑戰，兩人確定已成「對手」。市府和議會兩場團拜活動，原本是「王不見王」，但後來謝國樑也現身議會，與邱連袂向議員和議會員工相互拜年。

童子瑋和謝國樑同場活動，兩人初始各自在議會1樓大廳，分別現場人士拜年寒暄，沒有交集，後來才碰頭握手致意。