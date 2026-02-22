9歲童溺斃花蓮鯉魚潭 觀光署：強化中央、地方管理制度

花蓮鯉魚潭19日發生9歲男童乘船遊湖溺斃意外，出租船隻業者依過失致死罪嫌諭令5萬元交保，交通部觀光署今天表示，全力配合檢警調查，並同步啟動水域安全全面檢討機制，強調「水域安全涉及中央場域管理與地方營業監理權責」，將與地方政府共同強化管理制度。

就讀國小3年級的鄭姓男童是花蓮人，初三（2月19日）與家人同遊鯉魚潭，鄭姓男童與父母等共5人搭乘四人座天鵝船遊湖，下水約半個多小時，在潭北距岸約20公尺處翻覆，鄭姓男童和4名大人都落水，全被救起，但男童受困水裡約6至10分鐘，被救出時已無呼吸心跳，送醫急救無效。

檢警20日相驗，確認死因為溺斃，家屬對於死因沒有意見。另檢察官也在殯儀館訊問林姓租船業者，訊後認定有疏失，諭令5萬元交保。

對此，觀光署花東縱谷國家風景區管理處（以下簡稱縱管處）表示，除全力配合檢警調查外，已同步啟動水域安全全面檢討機制，並將與地方政府共同強化管理制度。

縱管處說明，鯉魚潭水域目前同時存在載客動力小船與非動力水域遊憩活動（如水上腳踏車、獨木舟等）。本次事故發生地點位於潭東水域，屬動力與非動力活動共同使用區域，並非公告之船舶禁止行駛區（A區）。

現行場域管理依「船舶行駛鯉魚潭水域禁止事項」辦理，明定航速不得超過每小時10浬，並持續辦理測速稽查及安全宣導。

縱管處強調，水域安全涉及中央場域管理與地方營業監理權責，需中央與地方協力把關，後續將主責邀集花蓮縣政府及相關單位，研議水域分區與管理制度強化方案，並參酌各縣市管理經驗，持續精進相關規範。