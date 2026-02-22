花蓮鯉魚潭9歲男童溺斃 縱管處啟動全面安全盤點檢討

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮鯉魚潭風景遊憩區19日發生天鵝船翻覆意外，9歲男童落水溺斃。主管機關花東縱谷國家風景區管理處表示，將全力配合檢警調查，並同步啟動水域安全檢討機制，與地方政府研議強化管理制度，防止憾事重演。

鄭姓一家5口，包括祖父、父親、母親、姑姑與男童，19日前往壽豐鄉鯉魚潭遊玩並租借天鵝船遊湖，皆依規定穿著救生衣。沒想到船隻行駛至距離北岸約20公尺處時突然翻覆，4名大人先後獲救，男童被發現受困於翻覆船體下方，救起時已無生命跡象，送醫搶救宣告不治。

檢警相驗確認男童死因為溺水，並依過失致死罪嫌，諭知林姓業者5萬元交保，外界質疑事故疑與快艇高速行駛產生浪湧有關。雖然縱管處畫定A區為船舶禁止行駛範圍，仍有民眾目擊快艇穿越天鵝船活動水域，質疑動力船管理是否落實。

縱管處說明，鯉魚潭水域目前同時開放載客動力小船與非動力水域活動，如水上腳踏車、獨木舟等。事故地點位於潭東水域，屬動力與非動力活動共同使用區域，並非公告A區禁航範圍。

縱管處表示，現行管理依「船舶行駛鯉魚潭水域禁止事項」辦理，明定航速不得超過每小時10浬，並持續測速稽查與安全宣導。水域安全管理涉及中央場域管理與地方營業監理權責，後續將邀集花蓮縣政府及相關單位，研議水域分區與制度強化方案，並參酌他縣市經驗精進規範。

縱管處強調，將全力配合檢警調查，待事故原因釐清後，提出具體改善措施，完善水域安全機制，避免發生悲劇。

