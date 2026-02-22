花蓮鯉魚潭9歲男童溺斃 縱管處：與地方政府共同強化管理

花蓮鯉魚潭19日發生天鵝腳踏船翻覆意外，造成9歲男童溺斃。縱管處今天表示，除了全力配合檢警調查外，已同步啟動水域安全全面檢討機制，並將與地方政府共同強化管理制度。

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處今天發布訊息指出，鯉魚潭水域目前同時存在載客動力小船與非動力水域遊憩活動（如水上腳踏車、獨木舟等）。此次事故發生地點位於潭東水域，屬動力與非動力活動共同使用區域，並非公告的船舶禁止行駛區（A區）。現行場域管理依「船舶行駛鯉魚潭水域禁止事項」辦理，明定航速不得超過每小時10浬，並持續辦理測速稽查及安全宣導。

縱管處表示，水域安全涉及中央場域管理與地方營業監理權責，需中央與地方協力把關。後續將主責邀集花蓮縣政府及相關單位，研議水域分區與管理制度強化方案，並參酌各縣市管理經驗，持續精進相關規範。

縱管處表示，當前最重要的是釐清事故原因並完善制度，避免憾事再發生。相關檢討作業將在調查結果確認後，滾動提出具體改善措施。