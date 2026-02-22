合歡山新亂象玩飛行傘 管理站：將罰3千元
合歡山違規亂象再添一樁，有民眾竟於合歡山區玩飛行傘在空中飛行引起注意；太管處表示，接獲投訴展開調查，呼籲民眾勿違規，除將被罰，也讓自身及他人有安全之虞。
太魯閣國家公園管理處表示，遊客到合歡山區旅遊時，曾有燃放煙火、鞭炮、明火煮食、烤肉、搭帳棚、機車高速燒胎及攀爬危險區域等違規行為遭罰，昨天發現竟有民眾操作飛行傘、在合歡山區飛行的違規行為。
由於飛行傘飛行高度相當高，民眾所提供照片雖可辨識為飛行傘，但因合歡山區範圍太廣，要追查飛行傘降落地點有些難度。
太魯閣國家公園合歡山管理站指出，飛行傘任意飛行將由民航局依法開罰；太管處則可依國家公園法第13條第8款，違反公共安全部分開罰3000元。
太管處說明，「太魯閣國家公園區域禁止事項」修訂後去年9月起實施，為維護遊憩秩序、遊客權益與提升遊憩品質，部分違規行為提高罰鍰處分，包括未依規定停放車輛，罰鍰提高為新台幣1500元；違規攜帶寵物進入生態保護區，罰鍰提高為新台幣1500元；違規燃放煙火、鞭炮、烤肉等，罰鍰提高為新台幣3000元。
