太魯閣天祥遊憩區正常開放 同禮步道已見山友到訪

太魯閣國家公園歷經0403強震重創，其中天祥遊憩區受損相對不嚴重，配合中橫公路放行時間，可安排半日遊行程；通往大同、大禮部落的健行步道整修開放後，已陸續出現山友到訪。

太魯閣國家公園因2024年發生的0403強震及接連颱風等天災重創，峽谷內多處景點嚴重坍塌、聯外道路中橫公路仍在修復中，園區多處景區封閉至今。

經太魯閣國家公園管理處盤點，大清水、崇德遊憩區及通往大同、大禮部落的得卡倫步道、同禮步道已於2025年7月重新開放。

太魯閣同禮部落自然生態自治協進會理事長李慧蓮說，大同、大禮部落有7個合法民宿，少部分因房舍受損嚴重，還沒開放，多數都已經恢復營業，去年7月開放後，因還有餘震跟風災，遊客數量不多，平日幾乎沒遊客，假日住房率最多就1成。

李慧蓮說，到訪部落只能步行前往，需要提前安排行程，若通往花蓮的交通中斷或發生地震，即便部落沒有災情發生，遊客還是會預期山區道路不佳，影響到旅遊信心，更不敢上山。

通往大同、大禮部落的步道，震後經公部門及在地居民協力修復，以生態工法修復，全區路段已恢復通行，山區水源管線也恢復正常。李慧蓮說，歡迎遊客再次上山，享受山區寧靜。

配合公路局台8線中橫公路沿線災修工程，太魯閣口往天祥方向仍有管制，每天5時段放行，夜間封閉。太管處盤點，天祥遊憩區內的塔比多步道、文天祥小徑及祥德寺等景區相對穩定，已對外開放通行。

花蓮縣導遊領隊協會總幹事康玉玲實際走訪後說，天祥遊憩區內狀況比預期更好，沿途路況也不差，若配合管制放行時間，可安排上午的半日遊行程，走完步道後野餐。

康玉玲提到，太魯閣國家公園是遊客來到花蓮旅遊的首選，外界常誤以為災後全區封閉，若能加強天祥旅遊的交通方式或旅遊攻略，讓遊客在安全前提之下，見證太魯閣重建的過程，也很有吸引力。

災後園區峽谷內多處景點仍封閉，太管處盤點周邊部落崇德、秀林及三棧部落及新城老街等，串聯成深度小旅遊遊程。

另外，今年1月17日起至2月28日試辦電動輔助自行車（eBike）推廣騎乘活動，每天限定時段可免費借用3小時，讓遊客到太魯閣有不同的體驗。