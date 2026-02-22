學生安全至上 基隆近億經費 改善通學步道

基隆市府推動學童通學安全改善工程，透過內政部國土管理署爭取補助「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，投入近億元經費改善十二間學校通學環境，包括人行道串連、清障礙物、增庇護島等，讓學童上下學有安全的通學環境。

十二所校通學步道春節前全數完工，包括中和國小、建德國小、武崙國小、東光國小、深美國小、東信國小、正濱國中、碇內國中、建德國中、武崙國中、成功國中、安樂高中等，年後開學都可使用。

後續將再執行八斗國小、長興國小、百福國中等改善，逐步改善過去學區周邊因道路狹窄、交通繁忙而產生的安全隱憂，營造完善的人本交通環境。

教育處長徐嬿立說，今年還會持續評估向中央爭取暖西國小、明德國中、基隆商工等學校周遭交通環境改善，透過這些硬體工程措施，確保學童在上下學過程中能有更安全且便利的步行空間。

市長謝國樑表示，市府組織專案小組跨局處分工，以校為單位進行個案規畫，透過工務處及交通處橫向協力，讓各校通學環境獲得全面提升。

通學步道改善包含人行道串連、障礙物清除、增設庇護島、設置家長接送區、導入無障礙設施，並設置通學區標示牌面提醒駕駛人減速禮讓。