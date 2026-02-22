聽新聞
0:00 / 0:00

學生安全至上 基隆近億經費 改善通學步道

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆改善12校通學步道，包括人行道串連、清障礙物、增庇護島等。圖／基隆市教育處提供
基隆改善12校通學步道，包括人行道串連、清障礙物、增庇護島等。圖／基隆市教育處提供

基隆市府推動學童通學安全改善工程，透過內政部國土管理署爭取補助「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，投入近億元經費改善十二間學校通學環境，包括人行道串連、清障礙物、增庇護島等，讓學童上下學有安全的通學環境。

十二所校通學步道春節前全數完工，包括中和國小、建德國小、武崙國小、東光國小、深美國小、東信國小、正濱國中、碇內國中、建德國中、武崙國中、成功國中、安樂高中等，年後開學都可使用。

後續將再執行八斗國小、長興國小、百福國中等改善，逐步改善過去學區周邊因道路狹窄、交通繁忙而產生的安全隱憂，營造完善的人本交通環境。

教育處長徐嬿立說，今年還會持續評估向中央爭取暖西國小、明德國中、基隆商工等學校周遭交通環境改善，透過這些硬體工程措施，確保學童在上下學過程中能有更安全且便利的步行空間。

市長謝國樑表示，市府組織專案小組跨局處分工，以校為單位進行個案規畫，透過工務處及交通處橫向協力，讓各校通學環境獲得全面提升。

通學步道改善包含人行道串連、障礙物清除、增設庇護島、設置家長接送區、導入無障礙設施，並設置通學區標示牌面提醒駕駛人減速禮讓。

延伸閱讀

影／自撞護欄…台2線貢寮大型重機燒成火球 2人摔車送醫

基隆花千萬元改善12校通學步道 人行道串連、清障礙物、增庇護島

避免房產被騙雙重保障 基隆地籍和稅籍異動即時通一站式服務

基隆室內兒童樂園突破50萬人次 謝國樑發送開運紅包　

相關新聞

學生安全至上 基隆近億經費 改善通學步道

基隆市府推動學童通學安全改善工程，透過內政部國土管理署爭取補助「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，投入近億元經費改善十二...

春節亂象！放完就燒、燒完就走？台東國際地標草地成焦黑拼圖

春節9天連假將近尾聲，陽光露臉，不少民眾湧入台東海濱公園國際地標賞景踏青，卻驚見草地景觀大走樣。除了滿地紅色炮屑與成堆紙...

國5、蘇花今天迎來連假最大北返車潮 預估可能塞到半夜

春節連假接近尾聲，國道5號及蘇花路廊昨天湧現大量車潮，一直到今天凌晨才恢復順暢。警方及公路單位預估今天將迎來連假最大北上...

等了5年無動靜！舊大武衛生所99床長照藍圖卡關？鄉親信心快磨光

台東縣大武鄉「衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心」於2020年啟用後，舊衛生所原址原本規畫轉型為洗腎中心，卻因醫護人力及病患...

避免房產被騙雙重保障 基隆地籍和稅籍異動即時通一站式服務

為強化不動產防詐機制、守護市民房產權益，基隆市地政事務所與稅務局攜手推出「地籍＋稅籍異動即時通一站式服務」，已於去年12...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。