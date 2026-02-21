快訊

7大陸遊客命喪貝加爾湖！行程要價7.7萬台幣 …「小鋼炮」2分鐘沉沒

10米高「瑪利歐主燈」必拍！ 2026台灣燈會「瑪利歐星燦嘉年華」5大亮點、Switch玩到爆

台南女兒初二回娘家前先做這件事 2000萬大獎刮到手

聽新聞
0:00 / 0:00

春節亂象！放完就燒、燒完就走？台東國際地標草地成焦黑拼圖

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
有人疑似為圖一時方便，不願將燃放後的垃圾帶離現場，乾脆「眼不見為淨」就地點火焚燒。記者尤聰光／攝影
有人疑似為圖一時方便，不願將燃放後的垃圾帶離現場，乾脆「眼不見為淨」就地點火焚燒。記者尤聰光／攝影

春節9天連假將近尾聲，陽光露臉，不少民眾湧入台東海濱公園國際地標賞景踏青，卻驚見草地景觀大走樣。除了滿地紅色炮屑與成堆紙箱殘骸，更令人傻眼的是，有人疑似為圖一時方便，不願將燃放後的垃圾帶離現場，乾脆「眼不見為淨」就地點火焚燒，留下東一塊、西一塊焦黑痕跡，原本翠綠草皮彷彿被燒出斑駁傷疤，與蔚藍海景形成強烈反差。

現場可見部分區域草皮被燒得發黑，灰燼隨風飄散，踩踏時仍可聞到焦味。家長帶著孩子遊玩時忍不住抱怨「小朋友跑一跑就踩到灰燼，真的很髒，也怕有沒熄滅的火星」。外地遊客則直言，特地前來拍照打卡，卻怎麼構圖都避不開燒痕與垃圾，「美景變成背景板，前景全是焦黑斑塊，真的很失望」。

更有市民指出，今年春節鞭炮施放頻率明顯增加，深夜仍可聽見爆竹聲，如今又出現就地焚燒情況，「這不是熱鬧，是失序」。他直言，公共空間不是私人庭院，不能放完就燒、燒完就走，把問題留給清潔人員與下一批遊客承擔。

另在地吳姓市民指出，今年春節市區鞭炮施放情況比往年頻繁，甚至深夜3、4點仍聽得見聲響，如今又出現就地焚燒亂象，「自己的家鄉自己應該更珍惜。」他認為，節慶熱鬧固然重要，但基本的公德心更不能缺席。

對此，縣環保局表示，將於23號上班日加派人力前往清理，同時呼籲民眾切勿任意焚燒廢棄物。依廢棄物清理法規定，若經檢舉查證屬實，可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。呼籲歡慶佳節之餘，也應共同維護公共環境，別讓一時方便，留下長久難以抹去的焦痕與負面觀感。

台東海濱公園國際地標草地景觀大走樣，滿地紅色炮屑與成堆紙箱殘骸。記者尤聰光／攝影
台東海濱公園國際地標草地景觀大走樣，滿地紅色炮屑與成堆紙箱殘骸。記者尤聰光／攝影
遊客拍照打卡，卻怎麼構圖都避不開燒痕與炮屑垃圾。記者尤聰光／攝影
遊客拍照打卡，卻怎麼構圖都避不開燒痕與炮屑垃圾。記者尤聰光／攝影
留下東一塊、西一塊焦黑痕跡，原本翠綠草皮彷彿被燒出斑駁傷疤，與蔚藍海景形成強烈反差。記者尤聰光／攝影
留下東一塊、西一塊焦黑痕跡，原本翠綠草皮彷彿被燒出斑駁傷疤，與蔚藍海景形成強烈反差。記者尤聰光／攝影

春節

延伸閱讀

春節疫情平穩 類流感急診人次近4年同期最低

屏東春節勝利星村湧2百萬人次、奇幻大津熱度爆表一票難求

今年已有12例境外登革熱移入個案 春節出國旅遊籲提高警覺

環團春節三接碼頭藻礁區走春、積沙明顯鯨背丘變多 影響藻礁生態

相關新聞

春節亂象！放完就燒、燒完就走？台東國際地標草地成焦黑拼圖

春節9天連假將近尾聲，陽光露臉，不少民眾湧入台東海濱公園國際地標賞景踏青，卻驚見草地景觀大走樣。除了滿地紅色炮屑與成堆紙...

國5、蘇花今天迎來連假最大北返車潮 預估可能塞到半夜

春節連假接近尾聲，國道5號及蘇花路廊昨天湧現大量車潮，一直到今天凌晨才恢復順暢。警方及公路單位預估今天將迎來連假最大北上...

等了5年無動靜！舊大武衛生所99床長照藍圖卡關？鄉親信心快磨光

台東縣大武鄉「衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心」於2020年啟用後，舊衛生所原址原本規畫轉型為洗腎中心，卻因醫護人力及病患...

避免房產被騙雙重保障 基隆地籍和稅籍異動即時通一站式服務

為強化不動產防詐機制、守護市民房產權益，基隆市地政事務所與稅務局攜手推出「地籍＋稅籍異動即時通一站式服務」，已於去年12...

光復救災後兌現承諾 士官長春節探望贈帽女童：難以言喻的感動

陸軍第101旅士官長陳保宏去年協助花蓮光復洪災救災，將叢林帽戴在路旁為官兵道謝的葉小妹頭上，畫面感動很多人。大年初二陳保...

柯文哲赴宜蘭輔選陳琬惠 走訪宮廟夜市拚人氣

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天到宜蘭，陪同黨籍縣長參選人陳琬惠走訪宮廟、夜市，向民眾拜年。柯文哲說，這次來宜蘭陪同陳琬惠拜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。