春節亂象！放完就燒、燒完就走？台東國際地標草地成焦黑拼圖
春節9天連假將近尾聲，陽光露臉，不少民眾湧入台東海濱公園國際地標賞景踏青，卻驚見草地景觀大走樣。除了滿地紅色炮屑與成堆紙箱殘骸，更令人傻眼的是，有人疑似為圖一時方便，不願將燃放後的垃圾帶離現場，乾脆「眼不見為淨」就地點火焚燒，留下東一塊、西一塊焦黑痕跡，原本翠綠草皮彷彿被燒出斑駁傷疤，與蔚藍海景形成強烈反差。
現場可見部分區域草皮被燒得發黑，灰燼隨風飄散，踩踏時仍可聞到焦味。家長帶著孩子遊玩時忍不住抱怨「小朋友跑一跑就踩到灰燼，真的很髒，也怕有沒熄滅的火星」。外地遊客則直言，特地前來拍照打卡，卻怎麼構圖都避不開燒痕與垃圾，「美景變成背景板，前景全是焦黑斑塊，真的很失望」。
更有市民指出，今年春節鞭炮施放頻率明顯增加，深夜仍可聽見爆竹聲，如今又出現就地焚燒情況，「這不是熱鬧，是失序」。他直言，公共空間不是私人庭院，不能放完就燒、燒完就走，把問題留給清潔人員與下一批遊客承擔。
另在地吳姓市民指出，今年春節市區鞭炮施放情況比往年頻繁，甚至深夜3、4點仍聽得見聲響，如今又出現就地焚燒亂象，「自己的家鄉自己應該更珍惜。」他認為，節慶熱鬧固然重要，但基本的公德心更不能缺席。
對此，縣環保局表示，將於23號上班日加派人力前往清理，同時呼籲民眾切勿任意焚燒廢棄物。依廢棄物清理法規定，若經檢舉查證屬實，可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。呼籲歡慶佳節之餘，也應共同維護公共環境，別讓一時方便，留下長久難以抹去的焦痕與負面觀感。
