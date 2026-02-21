國5、蘇花今天迎來連假最大北返車潮 預估可能塞到半夜

春節連假接近尾聲，國道5號及蘇花路廊昨天湧現大量車潮，一直到今天凌晨才恢復順暢。警方及公路單位預估今天將迎來連假最大北上車流量，可能仍會塞到半夜，國5今天下午1時起實施北向高乘載管制，蘇花今、明兩天部分時段禁止21噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛路肩。

宜蘭警方表示，昨天初四北返車多，國5雪山隧道最長回堵5.5公里，一直塞到今天凌晨2時才恢復順暢。今天初五，預估國5及蘇花路廊都會達到連假北上交通量最高峰，上午8時國5北向蘇澳到石碇各入口的匝道儀控已啟動，北上主線儀控則在上午8時30分啟動。

警方預估國5及蘇花路廊北上路段今天可能同樣會塞到深夜，已在沿線加強警力部署投入交通疏導，國5今天下午1時起至晚間6時，蘇澳到頭城北向入口實施高乘載管制，蘇花路廊今天中午12時到晚間8時，及明天中午12時到晚間6時，北向禁止21噸以上大貨車通行，同步開放大客車行駛蘇花改路肩。

蘇花路廊昨天上午8時起就湧現北返車潮，北上每小時交通量約在1000到1100輛，一直塞到今天凌晨3時才趨緩。公路局表示，今天北上車流也增多，研判南澳至東澳、南澳市區、蘇花改觀音谷風隧道、中仁隧道、和平及崇德等北上路段，都是車多的路段，呼籲用路人提前規畫避開車多時段。