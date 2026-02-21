快訊

只買房、不買地！「地上權住宅」成小資族新選擇 專家警告房貸問題

潔西卡艾芭斬16年婚！女神恢單訂情小10歲新歡　高調官宣姐弟戀

初五大樂透加碼！五生肖財運旺盛「快穿幸運色去下注」

國5、蘇花今天迎來連假最大北返車潮 預估可能塞到半夜

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
國道5號今天持續出現北返車潮，預估仍會塞到半夜，宜蘭警方在沿線疏導交通。圖／宜蘭警方提供
國道5號今天持續出現北返車潮，預估仍會塞到半夜，宜蘭警方在沿線疏導交通。圖／宜蘭警方提供

春節連假接近尾聲，國道5號及蘇花路廊昨天湧現大量車潮，一直到今天凌晨才恢復順暢。警方及公路單位預估今天將迎來連假最大北上車流量，可能仍會塞到半夜，國5今天下午1時起實施北向高乘載管制，蘇花今、明兩天部分時段禁止21噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛路肩。

宜蘭警方表示，昨天初四北返車多，國5雪山隧道最長回堵5.5公里，一直塞到今天凌晨2時才恢復順暢。今天初五，預估國5及蘇花路廊都會達到連假北上交通量最高峰，上午8時國5北向蘇澳到石碇各入口的匝道儀控已啟動，北上主線儀控則在上午8時30分啟動。

警方預估國5及蘇花路廊北上路段今天可能同樣會塞到深夜，已在沿線加強警力部署投入交通疏導，國5今天下午1時起至晚間6時，蘇澳到頭城北向入口實施高乘載管制，蘇花路廊今天中午12時到晚間8時，及明天中午12時到晚間6時，北向禁止21噸以上大貨車通行，同步開放大客車行駛蘇花改路肩。

蘇花路廊昨天上午8時起就湧現北返車潮，北上每小時交通量約在1000到1100輛，一直塞到今天凌晨3時才趨緩。公路局表示，今天北上車流也增多，研判南澳至東澳、南澳市區、蘇花改觀音谷風隧道、中仁隧道、和平及崇德等北上路段，都是車多的路段，呼籲用路人提前規畫避開車多時段。

公路局東區養護工程分局表示，已開發「蘇花即時通」LINE官方帳號服務，無論是即時路況、停車場、找廁所或加油站，都可以查詢，歡迎民眾多利用，也呼籲盡量選擇離峰時段行駛，行前做好車輛安全檢查，養足精神再上路。

國道5號今天持續出現北返車潮，預估仍會塞到半夜，宜蘭警方在沿線疏導交通。圖／宜蘭警方提供
國道5號今天持續出現北返車潮，預估仍會塞到半夜，宜蘭警方在沿線疏導交通。圖／宜蘭警方提供

蘇花路廊 高乘載管制 連假

延伸閱讀

雲林草嶺石壁櫻花大爆發 今單日遊客上看萬人、228連假訂房全滿

今起4天晴朗暖洋洋！日夜溫差達15度 228連假有雨降溫

春節不漲價！台南復康巴士助身障者就醫、買年貨及探親

初五至開工日好天氣！228連假鋒面來亂 高雄以北+宜花東溼答答

相關新聞

國5、蘇花今天迎來連假最大北返車潮 預估可能塞到半夜

春節連假接近尾聲，國道5號及蘇花路廊昨天湧現大量車潮，一直到今天凌晨才恢復順暢。警方及公路單位預估今天將迎來連假最大北上...

等了5年無動靜！舊大武衛生所99床長照藍圖卡關？鄉親信心快磨光

台東縣大武鄉「衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心」於2020年啟用後，舊衛生所原址原本規畫轉型為洗腎中心，卻因醫護人力及病患...

避免房產被騙雙重保障 基隆地籍和稅籍異動即時通一站式服務

為強化不動產防詐機制、守護市民房產權益，基隆市地政事務所與稅務局攜手推出「地籍＋稅籍異動即時通一站式服務」，已於去年12...

光復救災後兌現承諾 士官長春節探望贈帽女童：難以言喻的感動

陸軍第101旅士官長陳保宏去年協助花蓮光復洪災救災，將叢林帽戴在路旁為官兵道謝的葉小妹頭上，畫面感動很多人。大年初二陳保...

柯文哲赴宜蘭輔選陳琬惠 走訪宮廟夜市拚人氣

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天到宜蘭，陪同黨籍縣長參選人陳琬惠走訪宮廟、夜市，向民眾拜年。柯文哲說，這次來宜蘭陪同陳琬惠拜...

基隆室內兒童樂園突破50萬人次 謝國樑發送開運紅包　

基隆市首創「一區一室內兒童樂園」政策，至今年1月已累積突破50萬使用人次，整體滿意度達99%。基隆市長謝國樑今趁大年初四...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。