等了5年無動靜！舊大武衛生所99床長照藍圖卡關？鄉親信心快磨光

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東舊大武衛生所原址縣府規畫以ROT方式引進民間資源，改建為住宿型長照大樓，但5年過去，舊址仍靜靜矗立，未見明顯工程動作。記者尤聰光／攝影
台東舊大武衛生所原址縣府規畫以ROT方式引進民間資源，改建為住宿型長照大樓，但5年過去，舊址仍靜靜矗立，未見明顯工程動作。記者尤聰光／攝影

台東縣大武鄉「衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心」於2020年啟用後，舊衛生所原址原本規畫轉型為洗腎中心，卻因醫護人力及病患量不足而終止。縣府隨後規畫以ROT方式引進民間資源，改建為住宿型長照大樓，但5年過去，舊址仍靜靜矗立，未見明顯工程動作，引發地方質疑恐淪為「蚊子館」。

縣議員蔡玉玲指出，她任內多次追蹤該案，至今仍未見具體進展，「局長換了幾任，每次都說計畫啟動、持續推動，但現場就是沒有動靜。」她表示，這棟3層樓建物閒置多年相當可惜，若真要規畫長照中心，應加快腳步，至少今年要有明確成果，否則民眾難免覺得縣府施政牛步。

地方民眾也議論紛紛。有居民直言「每天經過都覺得空在那邊很浪費，很怕最後變成蚊子館」。也有長者家屬表示，南迴地區醫療與長照資源原本就不足，若規畫能落實，對家庭是福音，但「拖太久，大家信心都被磨掉了」。另有民眾建議，縣府應定期公開進度說明，讓鄉親清楚了解目前卡關在哪裡，而不是只聽到「持續努力中」。

對此，衛生局長孫國平說明，3年前即規畫為99床住宿型長照中心，並完成地方說明會及評估作業，中央主管機關也已審視基本設計。不過，部分細部設計與結構問題仍需調整，目前已朝確認基礎設計方向及遴選營運單位邁進，將持續推動完成計畫。

據了解，規畫中的住宿型長照大樓預計興建為4層建築，提供99床住宿服務，照護對象為南迴地區失能4級以上長者，盼建構在地長照服務網絡，減輕家庭負擔，同時引進民間專業經營，降低政府財政壓力。工程目標於2028年5月完工。蔡玉玲強調，對於已空轉多年的舊址而言，地方鄉親更期待的，不只是藍圖與規畫，而是真正動工的那一天。

當地居民直言「每天經過都覺得空在那邊很浪費，很怕舊大武衛生所最後變成蚊子館」。記者尤聰光／攝影
當地居民直言「每天經過都覺得空在那邊很浪費，很怕舊大武衛生所最後變成蚊子館」。記者尤聰光／攝影

