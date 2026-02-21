避免房產被騙雙重保障 基隆地籍和稅籍異動即時通一站式服務

為強化不動產防詐機制、守護市民房產權益，基隆市地政事務所與稅務局攜手推出「地籍＋稅籍異動即時通一站式服務」，已於去年12月1日正式上路，市府推動跨機關合作整合地政與稅務資訊，落實一處申請、雙重通知，減少民眾房產被騙的機會。

市府地政處謝旻成今天說，過去地籍與稅籍異動即時通服務須分別向不同機關申請，為提升行政效率並減輕民眾奔波負擔，現已整合為一站式申請服務。民眾只要攜帶國民身分證，至基隆市地政事務所或稅務局臨櫃辦理，即可一次申請地籍及稅籍兩項異動即時通通知服務，「一處收件、雙重保障」。

基隆市政府表示，近來接獲不少民眾詢問，外縣市有不少房產被詐騙的消息，擔心基隆的房子也被騙走，有一名市民就反映，他的一名親戚頻接獲詐團電話，告知家人帳戶被冒用、位在基隆港邊的一棟老房子也被人冒名貸款，雖然知道可能是假的，但十分擔心房產被詐團盯上，怕老人家仍會因沒有戒心被騙，希望能預先預防，如有異動可以先有通知因應。

謝旻成表示，「地籍異動即時通」可於名下不動產發生買賣、贈與、抵押權設定等13種類型的登記異動時，即時以簡訊或電子郵件通知所有權人及其指定之家人或親友，而「稅籍異動即時通」則於申報土地增值稅或契稅案件收件時，主動通知不動產之所有權人，讓民眾第一時間掌握不動產相關登記與稅務動態。

謝旻成提醒，除「地籍異動即時通」外，地政事務所尚提供「二類謄本住址隱匿」及「指定送達處所」等服務，市民可至地所或使用「內政部數位櫃臺」申辦地政防詐三寶，以降低個人資料外洩風險，確保重要公文與通知不遺漏，全面提升不動產交易安全。