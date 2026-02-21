台東阿山哥堅持友善農法 茶競賽奪逾30面金牌

台東「阿山哥」的茶園，雜草淹沒了茶樹，要採茶了才忙著除草；父母親起初以為他偷懶，後來才知道是兒子的「友善農法」耕作。阿山哥的堅持讓他在茶競賽拿下逾30面金牌。

阿山哥本名張桓瑞，小學3年級就與父母親舉家遷居台北，出社會後以修機車當「黑手」維生，但是故鄉的童年往事一直讓他最為思念，加上厭倦大都市繁忙且單調的生活，因此在年近30歲那年，說服了父母親回到台東縣鹿野鄉永安村老家務農。

「半路出家」的阿山哥把積蓄拿來買農機、租農地，從種茶、製茶到賣茶，一切從零開始。

來到阿山哥的茶園，如果不說還以為是已荒廢的田，一眼望去「雜草比茶樹高」，但看到不遠處有割草機割草，才知道這是一處還有在耕作的茶園。

「我真的不是懶惰」，阿山哥說，起初父母親以為他偷懶不除草，看不過去還會幫忙除草，「其實我的茶園只有在採茶時，才會用人工除草」，除過的草覆蓋地上，土壤會增加有機質，有助於茶樹的生長及茶葉的風味，「我非常重視土壤管理，3年前參加小農種碳」，堅持不用除草劑、不噴灑農藥、不施化學肥料，希望持續發揚友善農法的永續精神。

回到阿山哥的家，門口貼了許多恭喜的紅榜；進入屋內，牆壁上也掛滿了拿下金牌的賀匾。

阿山哥說，民國103年從「放棄黑手」變成「採茶的手」，堅持有機友善，草生栽培，5年後的108年終於有了成果，拿下茶葉競賽的金牌。接著年年得獎，目前拿到的金牌已逾30面。

務農12年，他自創「阿山哥無毒小棧」品牌，已經建立起口碑，也獲得鹿野鄉公所「紅烏龍產地證明標章」，讓消費者喝得安心無負擔。

除了自創無毒小棧外，阿山哥這幾年也開始栽種「臺茶24號（商品名：山蘊）」，這是源自台東永康山區的台灣原生山茶變種，由農業部茶及飲料作物改良場歷時近20年育種成功，被譽為「茶中松露」或「茶界櫻花鉤吻鮭」。

阿山哥說，山蘊是在海拔約900公尺高的永康山區發現的，他選擇在原生地栽種，讓山蘊在它原產地生長，由自然去管理，讓它在自然和雲霧中的環境生長。