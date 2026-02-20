光復救災後兌現承諾 士官長春節探望贈帽女童：難以言喻的感動

陸軍第101旅士官長陳保宏去年協助花蓮光復洪災救災，將叢林帽戴在路旁為官兵道謝的葉小妹頭上，畫面感動很多人。大年初二陳保宏兌現承諾，再次回到光復探望葉小妹一家人。

陳保宏災後曾在電台採訪節目與葉小妹通話，當時葉小妹詢問「什麼時候還會再來？」，陳保宏承諾一定會找時間過去。

陳保宏選在大年初二兌現承諾，與家人回到花蓮光復鄉，這次不是為了清理泥沙，是看看曾經深陷泥濘的大家是否安好，特別是探望葉小妹一家人。

陳保宏的太太在社群媒體Threads貼文分享，陳保宏說，當初在泥濘中相識的葉小妹長高了，害羞地躲在媽媽身後微笑。

貼文提到，看著屋內恢復往日的溫馨，心裡湧上一股難以言喻的感動，「最好的重建不是鋼筋水泥，是看見你們能安心地過日子」。

貼文附上陳保宏與葉小妹的合照，牆面上掛有鏟子、「鏟子超人」照片，也有陳保宏將帽子戴在葉小妹頭上的照片。網友留言直呼「感動」、「最美的風景」。