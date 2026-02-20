柯文哲赴宜蘭輔選陳琬惠 走訪宮廟夜市拚人氣

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天到宜蘭，陪同黨籍縣長參選人陳琬惠走訪宮廟、夜市，向民眾拜年。柯文哲說，這次來宜蘭陪同陳琬惠拜訪地方產業界大老，也會開輔選會議，檢視政見、選舉計畫，也為陳琬惠加油打氣。

柯文哲、陳琬惠等人今早接連走訪南方澳南天宮、進安宮，以及三星大隱昭靈宮等宮廟參拜祈福並發放福氣茶，不少民眾要求簽名，合照；柯文哲晚間將到頭城吉祥夜市向民眾及攤商拜年。

柯文哲受訪時說，是來為陳琬惠加油打氣，順便檢查競選團隊有沒有哪些問題，也會拜訪產業界大老，做個了解，看產業界有沒有遇到什麼困難。