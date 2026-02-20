柯文哲赴宜蘭輔選陳琬惠 走訪宮廟夜市拚人氣

快訊

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲（中）今天陪同宜蘭縣長參選人陳琬惠（左二）走訪南方澳南天宮，上香參拜祈福。圖／陳琬惠提供
台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天到宜蘭，陪同黨籍縣長參選人陳琬惠走訪宮廟、夜市，向民眾拜年。柯文哲說，這次來宜蘭陪同陳琬惠拜訪地方產業界大老，也會開輔選會議，檢視政見、選舉計畫，也為陳琬惠加油打氣。

柯文哲、陳琬惠等人今早接連走訪南方澳南天宮、進安宮，以及三星大隱昭靈宮等宮廟參拜祈福並發放福氣茶，不少民眾要求簽名，合照；柯文哲晚間將到頭城吉祥夜市向民眾及攤商拜年。

柯文哲受訪時說，是來為陳琬惠加油打氣，順便檢查競選團隊有沒有哪些問題，也會拜訪產業界大老，做個了解，看產業界有沒有遇到什麼困難。

陳琬惠說，過去柯文哲擔任台北市長時，給她上了很好的一堂課就是「做人家需要的」。參選縣長最重要的是可行的政見和牛肉，這次提出許多政見，最重要的就是經濟環節，拜訪地方產業大老就是從不同面向了解需求，聽取產業界的需求，思考縣府怎麼解決，也很感謝在春節假期產業界大老願意和他們會面，提出意見。

民眾黨創黨主席柯文哲（左）今天陪同宜蘭縣長參選人陳琬惠走訪宮廟，應民眾要求簽名。圖／陳琬惠提供
民眾黨創黨主席柯文哲（中）今天陪同宜蘭縣長參選人陳琬惠（右）走訪南方澳南天宮上香參拜祈福，和民眾合影。圖／陳琬惠提供
