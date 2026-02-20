基隆室內兒童樂園突破50萬人次 謝國樑發送開運紅包　

基隆市首創「一區一室內兒童樂園」政策，至今年1月已累積突破50萬使用人次，整體滿意度達99%。基隆市長謝國樑今趁大年初四特別前往七堵室內兒童樂園發送開運紅包，並慰勉春節期間堅守崗位工作人員。謝國樑說，市府將持續完善親子友善空間，讓孩子在安全舒適的環境中快樂成長。

今天活動現場氣氛熱鬧，謝國樑與小朋友擊掌互動，還關心孩子們「好不好玩？」、「最喜歡哪一項設施？」也與家長交流使用心得，了解實際需求，現場洋溢濃厚年節喜氣與親子歡笑聲。

謝國樑說，七堵室內兒童樂園作為全市旗艦型場域，不僅空間規畫寬敞完善，更融入在地七堵鐵道文化元素，兼顧0至12歲不同年齡層的遊戲需求，落實兒童遊戲權益。他特別感謝春節期間仍在現場服務的同仁，因為有他們的付出，孩子與家長才能安心共享假期時光。

謝國樑表示，現場看到不少來自台北市、新北市等外縣市的家庭專程造訪，顯示室內兒童樂園不僅服務在地家庭，也帶動城市人潮與消費，為地方經濟注入活力。