謝國樑新春探望安置機構兒少 感謝值班人員守護孩子

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天前往2處兒童及少年安置機構，向值班同仁致意，感謝年節期間堅守崗位守護孩子，並致贈春節禮品與紅包，祝福第一線工作人員與受安置兒少春節快樂。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天前往2處兒童及少年安置機構，向值班同仁致意，感謝年節期間堅守崗位守護孩子。謝國樑也致贈春節禮品與紅包，祝福第一線工作人員與受安置兒少春節快樂。

基市府兒童及少年事務處長吳雨潔說，基隆目前設置2處兒少安置機構，分別為主恩兒童之家和大光兒少之家，提供因家庭變故或困境，經專業評估有安置需求的兒少生活照顧、課業輔導及心理支持等多元服務，協助孩子穩定生活、重建自信。

謝國樑今由吳雨潔陪同，先後前往主恩和大光慰問第一線工作人員與受安置兒少，並致贈春節禮品與紅包，傳遞市府的新春祝福與關懷。

謝國樑逐一致贈結合創意與祝福的「Horse發生」1元開運紅包，象徵新的一年「好事發生」，並準備裝滿零食的禮包與孩子分享。他也與孩子們圍坐互動，向大家拜年並送上祝福，也感謝機構師長長期以來無微不至的照顧與陪伴，為孩子打造安全穩定的成長環境。

謝國樑說，孩子是城市最珍貴的寶貝，市府將持續整合社政、衛政與教育等資源，提升安置照顧品質，讓每位孩子都能在充滿愛與安全感的環境中安心成長、勇敢逐夢。

