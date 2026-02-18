跑宮廟送福袋 基隆副市長1天連站近6小時、處長扮財神

今天大年初二，從賴清德總統到各地縣市首長頻赴宮廟參拜、送福袋，民眾大排長龍，參選市長、議員等更是卯足全力拜票。但背後有辛苦的一面，基隆市副市長邱佩琳透露，一天要連續站近6小時，說出上千句祝福語，且怕沒有禮貌不能喝水，的確要有超強毅力；民政處長呂謦煒也「犧牲形象」扮財神爺。

副市長邱佩琳春節期間代表市長謝國樑前往多處廟宇走春參拜，並發送市府2026年「Horse發生－好事發生」開運一元紅包，光除夕到初一就跑11個宮廟，發了3100個開運紅包。

邱佩琳說，一元復始，萬象更新，傳統習俗，拿到此紅包代表「錢母」，放入皮包內等同發財金，望各行各業皆可豐收賺大錢。在發的時候，除了感動和每位拿到者，前世必有很深的緣份，才可踫到他們，更希望他們每一位在廟宇的諸佛菩薩前，都可心想事成，得到最大庇佑。

「一天要連續站近6小時，說出上千句祝福語，且不能喝水，的確要有超強毅力。但看到每一位民眾開心的表情，在現場真沒疲倦的感覺，真心希望每位拿到的有緣人，今年可一切更好。」邱佩琳說，初三會去6間宮廟，初四2間，初五4間，期待見到每一位民眾。

基隆市政府民政處長呂謦煒跟著副市長發開運紅包，把自己精心打分成財神爺，全副武裝十分討喜，很多民眾看到的他身形和模樣直說「好像財神啊」，還有人問他號碼要去簽大樂透。