影／卓榮泰讚基隆議長童子瑋三節敬老金加倍政見 訴苦在立院「很艱苦」

行政院長卓榮泰今天上午到基隆天顯宮發送總統一元福袋，他稱讚民進黨基隆市長參選人議長童子瑋勤走基層，主持議事非常公正，「和立法院不同，怎麼差這麼多？」如果像童議長來做立法院院長，「我現在就不會這麼艱苦」。

卓榮泰上午到基隆和平島天顯宮上香並發一元福袋，童子瑋說，天顯宮是在地信仰中心，卓院長對基隆人口老化、港區轉型、青年外移及少子化問題都很關心，尤其年前的水汙染事件也非常關心，關稅也順利談判，對內也創造很多福利。他如當選市長會向中央爭取更多老人到小孩的各種福利。

卓榮泰致詞時提及老農津貼從8118元提高到1萬元、國民年金從4070已提高至5千元，因為大家都很打拚，這是台灣的經濟有在發展，去年經濟成長率達到8.63，要讓人民共享經濟發展的成果。

卓榮泰說，童議長主持議事非常公正，市府好的案子都會支持，「和立法院不同，怎麼差這麼多？」如果立法院像童議長來做立法院長院長，「我現在就不會這麼艱苦」，一個人做議員、做議長，要為地方、為建設、為國家，不可以偏一私一黨，這就是童議長。

卓榮泰稱讚童子瑋年輕陽光又勤跑基層，尤其爭取警察福利十分認真，最近他為了六都以外的警勤加給能夠提升，童子瑋來來回回跑警政署和行政院多次，行政院因此在春節前核定調高警察人員警勤加給、將縣市政府警察局納入勤務繁重加成適用範圍，就因為童議長「我被童議長感動就簽了，希望能加四成。」

卓榮泰表示，基隆一步一步發展，軍港西遷、市港再生、很多歷史再造現場都完成，還有基隆河流域開發限制也逐步開放，中央地方一起合作打拚。基隆捷運已經動工，國一五堵汐止交流道拓寬今年也會動工，讓基隆四通八達通四海。