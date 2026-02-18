初二回娘家+走春出遊 國5北上雪隧回堵3公里恐塞到深夜

大年初二回娘家及走春出遊，國5的南北車流湧現，上午前往宜蘭的南下車潮陸續增加，預估下午2時後逐漸紓緩；國5北向車潮從上午10時許陸續增加，雪隧口的車流緩慢，中午出現回堵3公里，各交流道也都有出現排隊等候車潮，北上可能塞到深夜。

今天氣候涼爽，除了跨縣市回娘家人潮，也有在地走春拜廟及旅客車潮，國5車流除了南向車多壅塞，今天也開始出現春節連假北上車流，大年初二是這次連假國5南北車流的最大量，合計上看8.2萬輛次；宜蘭北向各匝道入口今天起至大年初五，每天下午1時至6時實施高乘載管制。

宜蘭縣警局派遣警民力在各重要路口、各大廟宇及熱門景點周邊維護交通秩序，全面啟動交通疏導勤務，請用路人配合員警指揮通行；宜蘭縣內大里天公廟、三清宮、草湖玉尊宮及南方澳南天宮等大型廟宇湧入許多香客，請多加利用停車場或附近停車格，避免因臨時停車影響交通動線。