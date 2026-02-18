快訊

115大考攻略／學檔愈早準備愈致勝 一階過了不代表安全

YouTube初二全球大當機！用戶哀號「 還我甄嬛傳」網：全台長輩小孩崩潰

畫面曝…賴總統台南祀典武廟發福袋 身旁主委「突劇烈嘔吐」活動一度中斷

太麻里春節每天上演大場面 清晨開戰「搶魚文化」鮮魚秒殺

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
三和定置漁場多年來不僅穩定供應新鮮漁獲，更因獨特的「搶魚文化」逐漸打出名號，吸引不少遊客專程前來朝聖。記者尤聰光／攝影
三和定置漁場多年來不僅穩定供應新鮮漁獲，更因獨特的「搶魚文化」逐漸打出名號，吸引不少遊客專程前來朝聖。記者尤聰光／攝影

農曆春節多數人圍爐團聚，但台東縣太麻里鄉三和定置漁場卻天天上演熱血場面。從除夕到大年初五漁船照常出海，清晨返港後最吸睛的不是漁獲本身，而是港邊熱鬧滾滾的「搶魚文化」，成為春節期間最具臨場感的年味畫面。今天大年初二就有饕客、遊客等不及搶鮮。

天色微亮，漁船進港，鬼頭刀、旗魚、鰹魚等洄游魚種整齊堆放在甲板上，銀白魚身在陽光下閃耀。漁獲一落地，熟門熟路的婆婆媽媽、餐廳業者與返鄉遊子立刻圍上前，眼神鎖定目標、出手俐落，誰慢一步，心儀的魚就被「秒殺」。現場叫價聲、笑聲此起彼落，有人甚至直接整尾扛走，畫面宛如小型拍賣戰場。

基隆遊客直呼：「這比逛市場還刺激！花了1萬多元買新鮮大隻土魠魚值得啦！」要直接拿到民宿料理。另有在地陳先生說，「自己買了3尾鮪魚，殺一殺直接拿回家，從太平洋冰箱現撈上岸，活跳跳怎麼不鮮，且過年還能吃得到只有這裡啦」。

三和定置漁場位於黑潮流經海域，魚群資源豐富，採用定置漁法捕撈，相對友善海洋生態。冬季正值部分魚種盛產期，品質尤佳，也讓春節期間的搶魚場面更為熱絡。漁民表示，年節出海雖然辛苦，但看到大家為了一尾好魚笑得開心，就是最實在的回饋。

地方人士指出，三和定置漁場多年來不僅穩定供應新鮮漁獲，更因獨特的「搶魚文化」逐漸打出名號，吸引不少遊客專程前來朝聖。從清晨的海風、港邊的競逐，到餐桌上的鮮甜滋味，這份熱鬧與人情味，正是太麻里最真實的年節風景。

來自基隆遊客鎖定大尾土魠魚，花萬元全家開心嘗鮮。記者尤聰光／攝影
來自基隆遊客鎖定大尾土魠魚，花萬元全家開心嘗鮮。記者尤聰光／攝影
眼神鎖定目標、出手俐落，誰慢一步，心儀的魚就被「秒殺」。記者尤聰光／攝影
眼神鎖定目標、出手俐落，誰慢一步，心儀的魚就被「秒殺」。記者尤聰光／攝影
今天大年初二就有饕客、遊客等不及來三和定置漁場搶鮮。記者尤聰光／攝影
今天大年初二就有饕客、遊客等不及來三和定置漁場搶鮮。記者尤聰光／攝影
台東縣太麻里鄉三和定置漁場從除夕到大年初五漁船照常出海抓魚，活跳跳新鮮漁獲直接上岸。記者尤聰光／攝影
台東縣太麻里鄉三和定置漁場從除夕到大年初五漁船照常出海抓魚，活跳跳新鮮漁獲直接上岸。記者尤聰光／攝影

春節 冰箱 婆婆

延伸閱讀

草莓產季遇春節年假 走春採果熱 卓蘭導入智慧農業穩產升級

年菜油鹹甜 初二腸胃拉警報！飯後散步30分助消化

春節送禮「暗藏地雷」 帶境外肉製品入境 最重可罰百萬

基隆整建完成14處老舊公車候車亭 明亮舒適不再漏水生青苔

相關新聞

太麻里春節每天上演大場面 清晨開戰「搶魚文化」鮮魚秒殺

農曆春節多數人圍爐團聚，但台東縣太麻里鄉三和定置漁場卻天天上演熱血場面。從除夕到大年初五漁船照常出海，清晨返港後最吸睛的...

基隆整建完成14處老舊公車候車亭 明亮舒適不再漏水生青苔

基隆市部分老舊公車候車亭破舊不堪，有的設備不足、標示不明、漏水長青苔或沒有座椅可坐，市府公車處去年11月整建14處候車亭...

初一台東縣長饒慶鈴天后宮發紅包 1200份20分鐘索取完

今天大年初一，台東縣長饒慶鈴上午9點30分到台東天后宮發送10元發財金與吉祥賀卡「馬到成功」紅包。民眾排隊索取，約20分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。