太麻里春節每天上演大場面 清晨開戰「搶魚文化」鮮魚秒殺

農曆春節多數人圍爐團聚，但台東縣太麻里鄉三和定置漁場卻天天上演熱血場面。從除夕到大年初五漁船照常出海，清晨返港後最吸睛的不是漁獲本身，而是港邊熱鬧滾滾的「搶魚文化」，成為春節期間最具臨場感的年味畫面。今天大年初二就有饕客、遊客等不及搶鮮。

天色微亮，漁船進港，鬼頭刀、旗魚、鰹魚等洄游魚種整齊堆放在甲板上，銀白魚身在陽光下閃耀。漁獲一落地，熟門熟路的婆婆媽媽、餐廳業者與返鄉遊子立刻圍上前，眼神鎖定目標、出手俐落，誰慢一步，心儀的魚就被「秒殺」。現場叫價聲、笑聲此起彼落，有人甚至直接整尾扛走，畫面宛如小型拍賣戰場。

基隆遊客直呼：「這比逛市場還刺激！花了1萬多元買新鮮大隻土魠魚值得啦！」要直接拿到民宿料理。另有在地陳先生說，「自己買了3尾鮪魚，殺一殺直接拿回家，從太平洋冰箱現撈上岸，活跳跳怎麼不鮮，且過年還能吃得到只有這裡啦」。

三和定置漁場位於黑潮流經海域，魚群資源豐富，採用定置漁法捕撈，相對友善海洋生態。冬季正值部分魚種盛產期，品質尤佳，也讓春節期間的搶魚場面更為熱絡。漁民表示，年節出海雖然辛苦，但看到大家為了一尾好魚笑得開心，就是最實在的回饋。