石梯坪發現硨磲貝 漁民串聯相關單位打造復育基地

全台賞鯨活動源自花蓮石梯坪漁港，賞鯨船自1997年正式啟航，而此處也是花東海岸少數幾處形成珊瑚礁海岸，蘊藏豐富海洋生態，當地漁民發現珍貴硨磲貝，串聯相關單位成立復育試驗基地。

石梯坪位於豐濱鄉港口部落，背靠海岸山脈、面向太平洋，是阿美族世代生活的場域。這裡的潮間帶與火山岩礁孕育多樣生態，其中最珍貴的便是被稱為「海中玫瑰」的硨磲貝。

當地漁民有感於海裡的龍蝦、魚類愈抓愈少，不僅自發性「捉大放小」，社區發展協會集結一群善於潛水的漁民，在海中清點後記錄石梯坪海域至少有100顆珍貴的硨磲貝。

本身也是漁民的港口社區發展協會常務理事陳杰敏指出，石梯坪目前發現的種類包含諾亞硨磲、鱗硨磲與長硨磲，近年因觀光壓力與過度採捕而瀕危，2022年至2024年調查僅記錄124顆。

在海保署支持下，港口部落自2022年起推動第一階段行動：監測調查與生態教育宣導，串聯相關研究單位、學校及鄰近團體展開行動；2025年，邁入第二階段復育試驗，成立石梯坪硨磲貝復育試驗基地，並透過農業部水產試驗所的專業技術指導，實際進行在地野生小貝的復育試驗。

他們將30顆生長於危險區域的野生小貝移植至安全水域，並觀察其存活與生長情況，後續水試所將提供人工養殖幼貝，擴大復育規模。

此外，陳杰敏說明，石梯坪海濱植物群中，以林投、黃槿、草海桐最多，都有耐濕、耐鹽的能耐，是良好的防風定砂植物；此外，長在礫石上的台灣海棗是冰河時期遺留下來的奇木，非常珍貴。

而珊瑚礁岩洞穴，是螃蟹和熱帶魚棲息場所，岸邊潮間帶有多樣而豐富的生物，是原民族人採集海膽、螺類和海藻之處。陳杰敏指出，希望此處得天獨厚的生態環境能完整傳承給下一代，讓石梯坪成為東海岸重要的海洋保育示範場域。