花蓮農改場昆蟲博士楊大吉 花10多年製作上千標本

花蓮農改場長楊大吉是昆蟲博士，過去擔任研究員時耗費10多年製作數以千計昆蟲標本，除研究外，也作為生命、環境教育之用；其中東部常見的擬食蝸步行蟲，容易被誤為蟑螂。

農業部花蓮區農業改良場表示，東部地區除了鍬形蟲、獨角仙等昆蟲相當普遍外，在北部罕見的擬食蝸步行蟲，東部地區卻經常可見，讓研究人員感到相當意外。

擬食蝸步行蟲是一種大型甲蟲，成蟲及幼蟲均以蝸牛或蚯蚓等生物為主食，屬於台灣特有種，過去曾被列為保育類的昆蟲，在2009年4月1日後被除名；早年分布在中低海拔山區，受到過度開墾影響，加上農藥使用氾濫，以致數量銳減。

楊大吉說，擬食蝸步行蟲的食物是蝸牛，而蝸牛多表示有機質多，也表示無農藥污染。在花蓮發現擬食蝸步行蟲族群很多，甚至居家裡都可見，但一般人不認識這種蟲，就把牠當成蟑螂一腳踩死。

他說，當時到野外做調查，用網目很細的絹網揮掃，或是用黃色黏紙去捕捉昆蟲，像是常見的樺斑蝶，校園裡常會種植馬利筋吸引蝴蝶，包括台灣鳳蝶、石牆蝶等斑紋都很漂亮，種類達數百種，台灣被譽為「蝴蝶王國」，民眾抓到蝴蝶做成工藝品外銷，早年賺很多外匯。

此外，各類天蛾、椿象、天牛、鍬形蟲、獨角仙等昆蟲都是標本的要角。

楊大吉說，昆蟲分布地點的改變或消長在於牠們的食物是否改變，而氣候會影響植物的分布，並非短期能見而是長期趨勢；此外，人為開發也會影響。昆蟲會找適合的地方生存或遷徙，一旦生態恢復牠們就會回來；若棲地完全無法恢復，昆蟲可能就會消失。

大約20年前，楊大吉積極研究防治外來種紅火蟻，「到處去調查，鑑定紅火蟻，那時候厲害到眼睛一看，就能判定是不是紅火蟻；一開始心想紅火蟻顏色應該比較紅，結果紅火蟻竟比熱帶火蟻還要黑，大出意料之外」。

紅火蟻體型小小的，卻能造成人類被叮咬後產生過敏反應甚而呼吸困難。楊大吉觀察，去年9月23日發生的馬太鞍溪堰塞湖溢流成災已將其一些棲地淹沒，外界好奇是否有族群因而被消滅？但他說，「一種昆蟲要滅絕沒有那麼簡單」。