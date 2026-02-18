快訊

基隆整建完成14處老舊公車候車亭 明亮舒適不再漏水生青苔

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆整建完成14處老舊公車候車亭，明亮舒適不再漏水、生青苔。圖／基隆市公車處提供
基隆市部分老舊公車候車亭破舊不堪，有的設備不足、標示不明、漏水長青苔或沒有座椅可坐，市府公車處去年11月整建14處候車亭，共花761萬元，春節前全部完工啟用，民眾等車時可遮風避雨，也有舒適座椅。

議員連恩典說，他爭取碇內國中公候車亭改善，讓學生有好的候車環境和空間，碇內郵局前「寶祥吉祥」候車亭也在年前都完成整修，這兩處都十分老舊，甚至有破損，改善後十分便利。

市公車處完成汰舊換新或新建候車亭的公車站位有南榮路口、開元路停車場、大武崙、寶祥吉祥、大竿林（一）、幸福人生社區、碇內國中、光華國宅、崇法國宅、仙洞巖、培德工家、海大中正路口、海大濱海校門及安樂路一段81巷口等14處。透過既有站體更新、新建候車亭與候車環境整理，讓民眾等公車時更加便利，也使公車站位識別更為一致，整體環更整潔有序。

公車處長鍾惠存表示，未來持續依基隆市政府推動公車硬體提升計畫，汰換老舊車輛、建置充電場站、優化候車環境品質，滾動檢討各公車站位乘車需求與優先順序，逐步完善候車動線、站體辨識度與使用便利性。

公車處表示，春節民眾搭車可多加利用市公車，14處候車亭春節前全部完工啟用，民眾等車時可遮風避雨，也有舒適座椅。

暖暖區居民表示，以前位置較偏遠或者候車亭老舊，設備不足，基隆常下雨，有的會漏水、長青苔，甚至座椅也破損，或連座椅也沒有，改善後空間明亮，座椅也都更新，坐起來較舒適。

