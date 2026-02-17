快訊

初一台東縣長饒慶鈴天后宮發紅包 1200份20分鐘索取完

聯合報／ 記者潘奕言／台東即時報導
大年初一台東縣長饒慶鈴到台東天后宮發送10元發財金與吉祥賀卡「馬到成功」紅包，民眾排隊索取。圖／台東縣政府提供
大年初一台東縣長饒慶鈴到台東天后宮發送10元發財金與吉祥賀卡「馬到成功」紅包，民眾排隊索取。圖／台東縣政府提供

今天大年初一，台東縣長饒慶鈴上午9點30分到台東天后宮發送10元發財金與吉祥賀卡「馬到成功」紅包。民眾排隊索取，約20分鐘1200份紅包就索取完畢。饒慶鈴除了祝賀民眾財運旺來、心想事成，也歡迎全國民眾到台東走春、採買在地伴手禮。

不少縣民與遊客一早就到天后宮祭拜求平安、安太歲或光明燈，祈求新的一年平安如意。饒慶鈴與與台東縣議長吳秀華、立委黃建賓、市長陳銘風、天后宮林有德董事長及董監事們，一起發送發財金與紅包。現場排隊人潮踴躍，很快就發放完畢。

饒慶鈴表示，台東有許多適合走春景點，如台東森林公園適合漫步或騎腳踏車；也能到富山漁業資源保育區親近大海；充滿設計感的波浪屋是走春打卡的絕佳去處。

另台東優質農特產品也是伴手禮絕佳選擇，包括紅烏龍、太平洋左岸台東咖啡、鳳梨釋迦等，送禮自用兩相宜。縣府持續提升台東觀光、社福、藝文等，去年獲得全國最幸福城市，希望民眾到台東一起迎接新的馬年。

大年初一台東縣長饒慶鈴到台東天后宮發送10元發財金與吉祥賀卡「馬到成功」紅包，民眾排隊索取。圖／台東縣政府提供
大年初一台東縣長饒慶鈴到台東天后宮發送10元發財金與吉祥賀卡「馬到成功」紅包，民眾排隊索取。圖／台東縣政府提供
大年初一台東縣長饒慶鈴到台東天后宮發送10元發財金與吉祥賀卡「馬到成功」紅包，民眾排隊索取。圖／台東縣政府提供
大年初一台東縣長饒慶鈴到台東天后宮發送10元發財金與吉祥賀卡「馬到成功」紅包，民眾排隊索取。圖／台東縣政府提供

