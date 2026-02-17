傳藝宜蘭園區推新年展演 營造文化走春盛宴氛圍

國立傳統藝術中心宜蘭園區推出新春主題活動，年節期間每天都有踩街、擲筊、手作體驗及市集等活動，並推出傳統戲曲、精湛工藝與多元展覽，打造具文化深度的走春盛宴氛圍。

傳藝宜蘭園區迎馬年，春節期間舉辦「馬上出發NOW傳藝」主題活動，推出節慶踩街、祈福互動、親子手作與市集體驗，邀請民眾走進融合戲曲、工藝與民俗信仰、最有年味的文化園區。

園區表示，大年初一、初二（2月17、18 日）宜蘭縣民憑證可免費入園，感受春節專屬好運。大年初一至初五（2月17日至21日），推出「馬上好市集」，集結特色品牌、年節好物、開運配件、民俗手做以及街頭美食。

大年初一至初六（2月17日至22日）舉辦「財神迎喜踩街」，Q版財神造型熱鬧登場，與遊客親切互動、合影，並贈送象徵甜蜜與好運的發財喜糖，祝福遊客新春財運旺旺、福氣連連。

配合農曆初四迎神、初五財神到來的傳統習俗，園區在大年初一至初六推出「飛馬呈祥－擲筊祈福活動」，只要擲出聖筊就可獲得馬年紀念錢母。

園區指出，駐園大戲「齊天大聖嬉遊記」在新春期間也將熱鬧踩街，全劇以冒險喜劇為包裝，結合傳統戲曲、跳鼓陣、特技演出與現場互動。

此外，「世紀初戀．楊麗花歌仔戲特展」即日起到10月25日於園區展出，展覽記錄歌仔戲演員楊麗花從7歲登台、16歲以「雙槍陸文龍」嶄露頭角，到橫跨影視歌三棲的傳奇歷程，並透過4大單元，完整呈現這位「宜蘭戲班囝仔」蛻變為華人世界的歌仔戲巨星的傳奇旅程。