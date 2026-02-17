「歡樂宜蘭年」除夕守歲跨年晚會在中興文創園區 熱鬧光影迎新春

宜蘭縣政府今晚在中興文創園區舉辦「歡樂宜蘭年」除夕守歲晚會，以「馬福樂事Marvelous」為主題的活動於晚間9時30分起爐，會場有「馬吉市集」與台語闖關遊戲，更安排一連串晚會表演，吸引民眾參加，最後跨年倒數計時，由代理縣長林茂盛等人發送紅包，在傳統年節氣氛中迎接嶄新的一年。

宜蘭是全國唯一在農曆舉辦跨年節慶縣市，活動持續第33年，負責主辦活動的縣政府文化局把中興文化創意園區點綴成一座美麗光影世界，營造浪漫夜景，成為春節拍照打卡的熱門景點，尤其每年都有一株代表性「年樹」，今年的年樹是由東南實業贊助打造「豐果成樹」，邀請民眾寫下新年心願掛在年樹，拍照上傳臉書或IG，贈送小蘇打紀念品，為來年播下希望的種子。

活動8時30分有「馬吉市集」30組攤商與台語闖關遊戲，吸引民眾品嘗美食、體驗互動樂趣；除夕守歲晚會9時30分開場，宜蘭悟遠劇坊攜手東方搖滾樂團采風樂坊演出，融合歌仔戲鑼鼓與電音國樂節奏，展現傳統與現代交會的節慶能量；接著在五路財神引領下，代理縣長林茂盛等人主持起爐儀式，揭開活動序幕。

晚會表演卡司橫跨親子、搖滾與民俗，首先由M&Ocean樂團熱力開場，接下來香蕉哥哥與東森YOYO姐姐演出，小朋友開心衝上台前，歡呼尖叫，大聲合唱舞動，炒熱氣氛；另有柯大堡×DJ Minnie演出跨界台客電音，宮廟搖滾「震樂堂」與台灣陣頭「九天民俗技藝團」同台，透過鼓陣與傳統技藝展現迎新祈福，壓軸請到金曲歌后曹雅雯，歌聲陪伴民眾迎新春。