西餐風格宜蘭手路菜 總舖師子弟傳承父親好味道

出身宜蘭的藍敏強受總舖師父親啟蒙，去年經營餐廳後以西餐風格製作台灣料理，宜蘭手路菜「西魯肉」改良成奶油焗烤版本，頗受客人好評。他說，不忘本是初衷，希望以中西合璧的做法傳承宜蘭手路菜味道。

座落在台北市中正區的1間餐廳，店面窗明几淨，看似賣的是異國料理，但上桌後卻飄出濃濃台灣味，舉凡西魯肉、金沙湯圓、沙茶義大利麵、香菜松露烘蛋等，都讓人有種來到宜蘭又置身異國西餐的錯覺。

餐館老闆藍敏強說明，父親是辦桌外燴「總舖師」，他從小耳濡目染，從流水席宴客菜啟蒙味覺與料理興趣；成年退伍後，雖短暫做過其他工作，但始終覺得沒找到人生志向，直到25歲開始去西式飯店兼職，在廚房裡找到自信，自此踏入餐飲一行並於去年8月在台北市經營餐館。

談及餐館經營理念，藍敏強表示，小時候在父親身邊學習台菜料理，後來父親因病離世，出社會後改學做西餐，但不想忘本，因此希望在自營的餐館裡，以西餐的手法製作台菜料理，復刻兒時在故鄉品嚐過的美好滋味。

為此，藍敏強在設計菜單時融入宜蘭「手路菜」或在地食材，例如西魯肉，或以金棗醃製的涼拌菜。他談到西魯肉時指出，宜蘭人逢年過節餐桌一定會有西魯肉，能在外縣市吃到西魯肉就彷彿回到宜蘭一般，因此他期許客人品嚐到他的料理時，能有像是去宜蘭吃一回辦桌菜的感覺。

藍敏強的餐館除販售經典口味西魯肉，他也以西餐手法改良，不僅用干貝爆香增加鮮度，還改用鮮奶油取代傳統芡汁，並在起鍋後鋪上起司送進烤箱。

經典的宜蘭白菜羹湯則經過改良搖身變成「奶油焗西魯肉」，焗烤後的西魯肉奶香四溢，牽絲的白菜伴隨著爽口蛋酥，濃郁卻又熟悉的味道在嘴裡迸發，令饕客吮指難忘。

儘管擔任主廚又要經營餐館相當辛苦，但藍敏強樂在其中。他說，希望以中西合璧的做法傳承宜蘭好味道，未來會持續開發新菜單，用更多宜蘭食材碰撞出新滋味。