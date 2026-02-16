宜蘭「員山頑埤路跑」跑進雙連埤、福山植物園絕美秘境 報名倒數

賽道優美的宜蘭「員山頑埤路跑」可以跑進國家級濕地雙連埤、深入福山植物園，報名倒數計時。這次活動特別邀請國內長跑好手陳囿任與女子全馬紀錄保持人曹純玉擔任宣傳大使，絕美賽道與豐富的賽事補給，更贈送可愛「水滴娃娃」圖樣的頭巾或毛巾等，讓跑者開心跑，有吃又有拿。

第二屆「2026員山頑埤路跑」將於3月21日上午6時30分鳴槍起跑。4大組別各具特色，滿足不同跑者需求，挑戰海拔生態之美，包括「頑埤體驗組」6公里，適合全家參與，輕鬆領略在地風光；「頑埤挑戰組」11公里，進階挑戰，深入山光水色。

「雙連埤超半馬組」24公里，穿梭海拔470公尺的雙連埤國家生態寶庫；「福山植物園超馬組」45公里，直抵國家級秘境，飽覽不同海拔的林相變化。

除了美美賽道，賽事補給更不容錯過！員山鄉公所延續首屆好評，提供豐富在地特色美食供跑友補充能量，參賽贈品以吉祥物「水滴娃娃」為設計核心，包含機能排汗衫、毛巾、頭巾及精美獎牌；此外，活動更串聯在地旅宿與特約店家提供專屬優惠，讓跑者有跑、有吃、又有拿。

員山鄉長張宜樺表示，員山水質純淨，向來都有「水故鄉」之稱，好山好水好空氣，更有國家級的生態景點，非常值得全國各地的跑友來到員山鄉，開心跑起來，享受優美的山光水色。