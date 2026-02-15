歷經環差與考古停工 花蓮縣道193線北段春節前通車

花蓮縣道193線北段新城鄉三棧至七星潭6公里路段，路幅狹窄且多處急彎，地方爭取拓寬逾20年，歷經環差審查與考古停工等波折，今天正式通車，提供民眾更安全便捷的通行道路，也能紓解台9線車流。

縣道193線0公里至6K+052民有街口路段，原平均路寬僅6至8公尺，為雙向單車道，社區路幅狹窄且多處急彎，交通事故頻傳。縣府為改善地方生活圈道路系統，並規畫作為台9線外環替代道路，早於1999年完成環評通過，但2016年重啟環差審查時，因鄰近保安林、密植林地及公墓等問題，工程一度暫緩。

在地方持續爭取下，縣府建設處與公路單位多次會勘，重新設計路線，包含繞避公墓、路線西移避開防風保安林及密植林地，並將原30公尺路幅縮減為20公尺，以降低環境衝擊，最終符合環差分析要求，2023年5月在中央支持下，以總經費5億1472萬元動工。

工程原訂去年12月完工，但因鄰近加灣普查考古遺址，施工單位於2.2公里處挖掘出陶片與石器等文物，依規定暫停施工並通報文化局調查，待考古試掘完成後復工。

工程趕在春節前完工，今天舉行通車典禮，由立法院國民黨團總召傅崐萁、縣長徐榛蔚及多位民代、地方人士共同見證。

徐榛蔚表示，193縣道全長110公里，是全國最長且景觀多元的縣道，串連森林、海岸、都會與部落。本路段拓寬歷經超過10次環評與嚴格審查，終於順利通車，縣府將持續精進道路品質，完善基礎建設。