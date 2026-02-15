觀光人潮、承銷商採購量減少 花蓮春節前菜價跌2成

今天是小年夜，花蓮傳統市場湧現採買人潮，不過，今年因觀光人潮低迷，承銷商採購量減少，整體菜價較往年下滑約2成，平均每公斤約20元，加上老農退休等原因，年節前蔬菜進貨量也較往年少約2成。

花蓮縣蔬菜運銷合作社總務課長林裕淳指出，今年進貨量減少，主因部分老農陸續退休，年輕一代接手意願不高，加上部分農民沒有在年節期間採收上市，整體產量較往年縮減約2成，未推升價格。

林裕淳分析，花蓮菜價與觀光人潮密切相關，前年花蓮強震及去年光復洪災後，整體遊客量與住房率下降，市場需求未如往年熱絡，承銷商無須大量採購即可滿足在地供應，因此價格未見上揚；今年均價約每公斤20元，較去年每公斤24至25元下跌約2成。

大宗蔬菜方面，高麗菜今年產量充足，價格親民，近期均價每公斤約10元，較上月明顯下滑。年節常見的蒜苗與荷蘭豆也較往年便宜，其中蒜苗往年平均每公斤批發價逾100元，今年落在60至70元之間，鄉親可以多採購。

中橫洛韶、西寶地區出產的娃娃菜，去年均價約每公斤70至80元，今年降至40至50元，幾乎打對折；大芥菜則與去年相近，均價約每公斤13至14元。

林裕淳表示，今天是農曆年前拍賣市場最後一天，農民收割量最少，部分批銷商可能會加批貨量，供應明天除夕早上市場需求，由於尾市菜量減少，價格可能略微上漲。