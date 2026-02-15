快訊

好奇同事年終…彰化農會員工「私查36筆帳戶」還討論 遭檢舉送辦

宜蘭包裹爆炸害2傷！犯嫌背景曝光 警：有能力製作爆裂物

整理／過年何時有垃圾車？六都垃圾停收、恢復清運時間點一次看

觀光人潮、承銷商採購量減少 花蓮春節前菜價跌2成

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
今年花蓮因觀光人潮低迷，承銷商採購量減少，整體菜價較往年下滑約2成，平均每公斤約20元。記者王思慧／攝影
今年花蓮因觀光人潮低迷，承銷商採購量減少，整體菜價較往年下滑約2成，平均每公斤約20元。記者王思慧／攝影

今天是小年夜，花蓮傳統市場湧現採買人潮，不過，今年因觀光人潮低迷，承銷商採購量減少，整體菜價較往年下滑約2成，平均每公斤約20元，加上老農退休等原因，年節前蔬菜進貨量也較往年少約2成。

花蓮縣蔬菜運銷合作社總務課長林裕淳指出，今年進貨量減少，主因部分老農陸續退休，年輕一代接手意願不高，加上部分農民沒有在年節期間採收上市，整體產量較往年縮減約2成，未推升價格。

林裕淳分析，花蓮菜價與觀光人潮密切相關，前年花蓮強震及去年光復洪災後，整體遊客量與住房率下降，市場需求未如往年熱絡，承銷商無須大量採購即可滿足在地供應，因此價格未見上揚；今年均價約每公斤20元，較去年每公斤24至25元下跌約2成。

大宗蔬菜方面，高麗菜今年產量充足，價格親民，近期均價每公斤約10元，較上月明顯下滑。年節常見的蒜苗與荷蘭豆也較往年便宜，其中蒜苗往年平均每公斤批發價逾100元，今年落在60至70元之間，鄉親可以多採購。

中橫洛韶、西寶地區出產的娃娃菜，去年均價約每公斤70至80元，今年降至40至50元，幾乎打對折；大芥菜則與去年相近，均價約每公斤13至14元。

林裕淳表示，今天是農曆年前拍賣市場最後一天，農民收割量最少，部分批銷商可能會加批貨量，供應明天除夕早上市場需求，由於尾市菜量減少，價格可能略微上漲。

在洛韶、西寶種植娃娃菜的農友林惠玟指出，今年娃娃菜受氣候影響，產量較往年減少一半，但因人潮不若以往，價格也比往年少約一半。去年最高可賣到每公斤140至150元，今年最高僅約60元。不過，今年天氣偏冷，娃娃菜品質佳，民眾可把握機會採買。

在洛韶、西寶種植娃娃菜的農友林惠玟指出，去年最高可賣到每公斤140至150元，今年最高僅約60元，今年天氣偏冷，娃娃菜品質佳，民眾可把握機會採買。記者王思慧／攝影
在洛韶、西寶種植娃娃菜的農友林惠玟指出，去年最高可賣到每公斤140至150元，今年最高僅約60元，今年天氣偏冷，娃娃菜品質佳，民眾可把握機會採買。記者王思慧／攝影
今年花蓮因觀光人潮低迷，承銷商採購量減少，整體菜價較往年下滑約2成，平均每公斤約20元。記者王思慧／攝影
今年花蓮因觀光人潮低迷，承銷商採購量減少，整體菜價較往年下滑約2成，平均每公斤約20元。記者王思慧／攝影

花蓮強震 娃娃 均價

延伸閱讀

賴總統總統春節慰勉嘉義縣警察同仁 將調高警勤加給鼓舞士氣

移民署春節發送馬年小紅包 創意宣導感受年味

屏東潮州春節市集將開跑 公所推行動導航網站找停車位不迷路

春節開車族小確幸 中油：油價凍漲、下周汽柴油不調整

相關新聞

歷經環差與考古停工 花蓮縣道193線北段春節前通車

花蓮縣道193線北段新城鄉三棧至七星潭6公里路段，路幅狹窄且多處急彎，地方爭取拓寬逾20年，歷經環差審查與考古停工等波折...

觀光人潮、承銷商採購量減少 花蓮春節前菜價跌2成

今天是小年夜，花蓮傳統市場湧現採買人潮，不過，今年因觀光人潮低迷，承銷商採購量減少，整體菜價較往年下滑約2成，平均每公斤...

陶氏桂開辦越南故事書屋 助新二代學母語不忘本

來自越南的陶氏桂利用夫家在花蓮的民宿開辦「越南故事書屋」，安排免費越南語課程，讓家鄉姊妹帶著小孩一起學母語、認識文化，不...

藏頭文結緣 文史者陳榮楷收藏逾200頂國軍紀念帽

宜蘭文史工作者陳榮楷常撰寫藏頭文送給三軍將領，感謝他們保家衛國，因此常獲回贈國軍紀念帽。這11年來，他已收到210頂各式...

校園新鮮事／台東大學跳脫框架 解讀鐵人楊傳廣

原住民族孕育出許多優秀運動員，台灣首位獲得奧運獎牌的楊傳廣最為經典，國立台東大學歷時三年完成「向奧運英雄致敬－亞洲鐵人楊...

花蓮萬榮溫泉泡腳池 春節免費 春假後收費

花蓮萬榮鄉公所在林田山林業文化園區前鑽鑿溫泉水井、打造3座泡腳池並取得溫泉標章，趕在春節前啟用。鄉公所表示，連假期間均免...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。