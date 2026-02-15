觀光人潮、承銷商採購量減少 花蓮春節前菜價跌2成
今天是小年夜，花蓮傳統市場湧現採買人潮，不過，今年因觀光人潮低迷，承銷商採購量減少，整體菜價較往年下滑約2成，平均每公斤約20元，加上老農退休等原因，年節前蔬菜進貨量也較往年少約2成。
花蓮縣蔬菜運銷合作社總務課長林裕淳指出，今年進貨量減少，主因部分老農陸續退休，年輕一代接手意願不高，加上部分農民沒有在年節期間採收上市，整體產量較往年縮減約2成，未推升價格。
林裕淳分析，花蓮菜價與觀光人潮密切相關，前年花蓮強震及去年光復洪災後，整體遊客量與住房率下降，市場需求未如往年熱絡，承銷商無須大量採購即可滿足在地供應，因此價格未見上揚；今年均價約每公斤20元，較去年每公斤24至25元下跌約2成。
大宗蔬菜方面，高麗菜今年產量充足，價格親民，近期均價每公斤約10元，較上月明顯下滑。年節常見的蒜苗與荷蘭豆也較往年便宜，其中蒜苗往年平均每公斤批發價逾100元，今年落在60至70元之間，鄉親可以多採購。
中橫洛韶、西寶地區出產的娃娃菜，去年均價約每公斤70至80元，今年降至40至50元，幾乎打對折；大芥菜則與去年相近，均價約每公斤13至14元。
林裕淳表示，今天是農曆年前拍賣市場最後一天，農民收割量最少，部分批銷商可能會加批貨量，供應明天除夕早上市場需求，由於尾市菜量減少，價格可能略微上漲。
在洛韶、西寶種植娃娃菜的農友林惠玟指出，今年娃娃菜受氣候影響，產量較往年減少一半，但因人潮不若以往，價格也比往年少約一半。去年最高可賣到每公斤140至150元，今年最高僅約60元。不過，今年天氣偏冷，娃娃菜品質佳，民眾可把握機會採買。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。