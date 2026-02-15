陶氏桂開辦越南故事書屋 助新二代學母語不忘本

來自越南的陶氏桂利用夫家在花蓮的民宿開辦「越南故事書屋」，安排免費越南語課程，讓家鄉姊妹帶著小孩一起學母語、認識文化，不但讓媽媽們可以喘口氣、彼此交流，也盼新二代不忘本。

週末下午，位在花蓮火車站附近的「越南故事書屋」熱鬧不已，孩童們跟著老師念母語、學禮儀文化、團體遊戲，下課後還能吃完香噴噴的晚餐再回家。

陶氏桂說，故事書屋營運4年多，初估有數十個家庭受惠，加上老師、孩子、家長，每次都有約40人到場聚會；在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情那2年採線上教學，參與人數更多。因為是公開的，除花蓮的孩子，還有台北、嘉義等地的孩童參與。

她認為，學習語言最好能夠面對面，所以鼓勵孩子到現場與老師互動。每週末從下午1時到晚間7時，家長可以放心把孩子安排到故事書屋上課，這個時段也可以讓媽媽們喘口氣、放鬆一下。

陶氏桂說，供應孩子晚餐的經費來自兒福聯盟，提供講師費、餐費及文具用品；另外，壽豐鄉的牛犁社區交流協會也常給予協助，讓姐妹們有學藝術、電腦科技類課程的機會。

提到花蓮生活，她說，人生如賭博，19歲那年透過友人介紹嫁到從未到訪過的花蓮，第2天，婆婆就幫她報名國小附設補校學中文，接著就讀國中、花蓮高商畢業；白天則管理民宿。初來乍到的她吃不慣台灣食物，直到5年後才真正適應台灣美食，於是研究台越食物混搭，公婆也漸漸接受。

來自北越的陶氏桂說，家鄉生活環境窮困，在台灣接受9年的教育，遇到好老師、好公婆，希望能回饋社會，於是決定成立越南故事書屋。「公婆十分支持自己走的這條路，一開始沒有經費，家人都下來當志工」，抱著種福田的心態，把夫家經營的民宿空間無償提供利用。

陶氏桂說，早年能提供新住民的相關資訊很少，近年，移民署、花蓮縣新住民家庭服務中心等機構都有課程、窗口可諮詢。台灣教育普及、人情味濃、治安好，除了經營民宿、故事書屋，她還在法院擔任通譯。

2025年馬太鞍溪堰塞湖潰堤釀災，陶氏桂立即號召新住民姐妹們到災區當義工，鏟污泥、幫長者整理房子、發物資，陸續服務10多天；近期得知有些當地姊妹準備復工、復業（小吃店、雜貨店），她們若有需要，大家也都會去幫忙。

來台生活17年，陶氏桂說，早已融入地方，與新住民們相互扶持，並學會珍惜和付出。