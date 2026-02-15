藏頭文結緣 文史者陳榮楷收藏逾200頂國軍紀念帽

宜蘭文史工作者陳榮楷常撰寫藏頭文送給三軍將領，感謝他們保家衛國，因此常獲回贈國軍紀念帽。這11年來，他已收到210頂各式軍種帽子。有人笑說，「國防部長也沒這麼多」。

今年76歲的陳榮楷曾在高職任教，退休後當過宜蘭知名廟宇四結福德廟主委及總幹事，也是地方文史工作者。他常根據對方的身分、職位、成就等，寫下藏頭文後再自掏腰包裱框，送給受贈對象。14年來已創作約1100篇；因這些裱框所費不貲，他笑稱，14年累計花費相當於1輛國產新車。

他說，1篇藏頭文共15行，每行7個字，總字數105字；每行首字橫著從頭到尾唸，另可成為15個字的橫批。贈送對象上至達官貴人下至販夫走卒，包括總統賴清德、前總統蔡英文、慈濟證嚴法師、鴻海創辦人郭台銘、理髮師傅、豬肉攤商；其中賴總統過去在擔任台南市長、行政院長、副總統、競選總統期間都有收到藏頭文，合計4首作品。

「百字寫人生為特色，每首皆為客製化作品」談到藏頭文創作方式，陳榮楷說，需要透過大量閱讀，練就精練遣詞用句，並搭配社會歷練及觀察力，才能創作出引人共鳴的藏頭文；作品文意也要前後呼應，尤其橫批部分，宛如新聞的標題，成了全文精髓。

陳榮楷運用精練文字，寫出藏頭文送給各界，廣結善緣，對象也包含許多國軍將領。

他說，為感謝這些將領保家衛國，近11年來在拜訪將領們時，會準備藏頭文，對方也會禮貌性回贈國軍紀念帽。至今，他已收藏210頂各式軍種帽子，琳瑯滿目、五彩繽紛；軍種單位包含國防部、陸海空軍司令部、陸軍金門防衛司令部等；最北是東引地區指揮部、最南來自南沙太平島。

陳榮楷說，距離台灣1600公里遠的南沙太平島，一般人無法登島，這是某高階將領前去視察，回程時帶回1頂送給他留存。

陳榮楷透過這些軍帽收藏品，展現他在軍中豐沛的人脈。他認為，用百字藏頭文寫人生是很大挑戰，也感受到「人生如戲」的奧妙，人的一生像是戲中情節，千變萬化，這些作品除描述人生故事，更在字裡行間期許當事人追求精彩人生。