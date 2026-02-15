聽新聞
花蓮萬榮溫泉泡腳池 春節免費 春假後收費

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣萬榮鄉溫泉泡腳池即日起開放，不少民眾前往體驗冬日足浴之樂。圖／民眾提供
花蓮縣萬榮鄉溫泉泡腳池即日起開放，不少民眾前往體驗冬日足浴之樂。圖／民眾提供

花蓮萬榮鄉公所在林田山林業文化園區前鑽鑿溫泉水井、打造3座泡腳池並取得溫泉標章，趕在春節前啟用。鄉公所表示，連假期間均免費，預計四月清明連假後收費， 盼一年吸客十五萬人次，促進部落經濟活絡。

萬榮溫泉開發計畫最早在十多年前由縣府提出，但因土地問題等因素延宕，後續溫泉會館興建工程也沒有廠商投標。鄉公所三年前重啟計畫，前年順利取泉，包括鑿井及附屬設施工程共斥資二七三八萬元，其中包含補助款二四四二萬餘元，及地方配合款二九五萬餘元。

鄉公所再自籌一二一萬元，在林田山園區外的停車場旁打造溫泉泡腳池，本月五日取得溫泉標章，即日起營運，鄉長梁光明及多位地方人士都前往體驗冬日泡溫泉的樂趣。

鄉公所表示，共有三座泡腳池，其中兩座泉溫在攝氏四十三到四十五度間，另一座約四十度左右，適合親子共同足浴，每座泡腳池卅個座位，共可容納九十人。

除了春節連假是每天開放，泡腳池固定周一休園，開放時段為上午九時至下午四時廿分開放，預計清明連假起收費。

鄉長梁光明說，溫泉是萬榮鄉珍貴的自然資源，透過溫泉泡腳池啟用，除了提供鄉民日常休憩與交流的場所，也希望提升旅遊服務品質，盼一年創造十五萬人次觀光遊客量，帶動產業發展。

