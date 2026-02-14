影／勇消詹能傑殉職 基隆在地歌手齊唱「永誌不忘」公益單曲上架

基隆上月暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，為向消防英雄及所有站在火場第一線守護生命的消防人員致敬，由熊潔妮（J Ni）作曲，WAC瓦克阿中擔任發起人與音樂總召，號召基隆在地歌手共同發聲的公益單曲「永誌不忘」，13日正式於各大數位串流平台上架發行。

WAC瓦克阿中表示，這次的歌手群除了他，還有熊潔妮（J Ni）、Mayaw Tolon （阿吉）、Sako Afu（撒故 阿富）、凱洛、阿豪等共6人，這個組合代表很大的意義，涵蓋阿美族、泰雅族、客家等不同的群族，表達每個族群及社會大眾對消防人員英勇精神的深刻敬意。當火場濃煙瀰漫、危機迫近，總有人選擇逆火而行。

「永誌不忘」以沉穩鋪陳的旋律與真摯克制的歌詞，描寫那份義無反顧的勇氣，以及留在人們心中的不滅身影。

歌手熊潔妮表示，不願意英雄被遺忘，我們無法替英雄承擔風險，但可以用音樂替他們留下想念。希望這首歌，能成為社會共同的記憶。」

這次由史噠娛樂星球（Star Plan）吳品賢老師擔任製作人，獨立音樂製作人張唐瑋、參與許多知名藝人企劃宣傳的羅強尼、眾水之音史蒂文老師、獨立音樂人兼導演史東Ston協助。

吳品賢表示，感謝基隆市政府和基隆市消防局，另外所有產生的製作費用都由基隆市義警大隊大隊長鄭錦州及紳泰工程董事長蔡伯東全力支持。單曲收益將全數由史噠娛樂星球代表，未來長期捐贈消防單位，期盼透過音樂的力量，化悲痛為支持，也喚起社會對消防工作風險與保障議題的持續關注。

MV亦同步上線，以光影意象呈現守護與思念交織的情感，在靜謐中傳遞深沉力量。歌曲不以煽情為手法，而是用溫柔堅定的方式訴說「英雄或許離開了現場，但他們的選擇與精神，將永遠留在我們心中。」

《永誌不忘(致敬消防人員公益單曲)MV》

https://youtu.be/gTNTl3HxsZc?si=ZyRYuIPxr5ATW0Fp

《永誌不忘（致敬消防人員公益單曲）各音樂平台連結》

https://jsj.lnk.to/alwaysremembered

（註：影片及單曲內容由史噠娛樂星球提供）