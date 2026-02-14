快訊

全球最強護照排行榜公布！「這國」登榜首 台灣可免簽135國、升至32名

震驚外交圈！「迷糊大使」丟機密後又出事 帶小26歲正妹助理爽住官邸

針對性犯案？疑嫌犯親送包裹到家門口 宜蘭爆炸案害2傷「現場採到火藥」

影／勇消詹能傑殉職 基隆在地歌手齊唱「永誌不忘」公益單曲上架

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
勇消詹能傑殉職，基隆在地歌手齊唱「永誌不忘」公益單曲上架。圖／史噠娛樂星球提供
勇消詹能傑殉職，基隆在地歌手齊唱「永誌不忘」公益單曲上架。圖／史噠娛樂星球提供

基隆上月暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，為向消防英雄及所有站在火場第一線守護生命的消防人員致敬，由熊潔妮（J Ni）作曲，WAC瓦克阿中擔任發起人與音樂總召，號召基隆在地歌手共同發聲的公益單曲「永誌不忘」，13日正式於各大數位串流平台上架發行。

WAC瓦克阿中表示，這次的歌手群除了他，還有熊潔妮（J Ni）、Mayaw Tolon （阿吉）、Sako Afu（撒故 阿富）、凱洛、阿豪等共6人，這個組合代表很大的意義，涵蓋阿美族、泰雅族、客家等不同的群族，表達每個族群及社會大眾對消防人員英勇精神的深刻敬意。當火場濃煙瀰漫、危機迫近，總有人選擇逆火而行。

「永誌不忘」以沉穩鋪陳的旋律與真摯克制的歌詞，描寫那份義無反顧的勇氣，以及留在人們心中的不滅身影。

歌手熊潔妮表示，不願意英雄被遺忘，我們無法替英雄承擔風險，但可以用音樂替他們留下想念。希望這首歌，能成為社會共同的記憶。」

這次由史噠娛樂星球（Star Plan）吳品賢老師擔任製作人，獨立音樂製作人張唐瑋、參與許多知名藝人企劃宣傳的羅強尼、眾水之音史蒂文老師、獨立音樂人兼導演史東Ston協助。

吳品賢表示，感謝基隆市政府和基隆市消防局，另外所有產生的製作費用都由基隆市義警大隊大隊長鄭錦州及紳泰工程董事長蔡伯東全力支持。單曲收益將全數由史噠娛樂星球代表，未來長期捐贈消防單位，期盼透過音樂的力量，化悲痛為支持，也喚起社會對消防工作風險與保障議題的持續關注。

MV亦同步上線，以光影意象呈現守護與思念交織的情感，在靜謐中傳遞深沉力量。歌曲不以煽情為手法，而是用溫柔堅定的方式訴說「英雄或許離開了現場，但他們的選擇與精神，將永遠留在我們心中。」

《永誌不忘(致敬消防人員公益單曲)MV》

https://youtu.be/gTNTl3HxsZc?si=ZyRYuIPxr5ATW0Fp

《永誌不忘（致敬消防人員公益單曲）各音樂平台連結》

https://jsj.lnk.to/alwaysremembered

（註：影片及單曲內容由史噠娛樂星球提供）

音樂 基隆 消防人員

延伸閱讀

棋牌社、麻將館「掛羊頭賣狗肉」 春節前基隆就開賭帶回50人

台62甲忠孝東路匝道壅塞！基隆評估新設匝道紓解、經費估約9億

基隆春節有兒童日間臨托 全市七區室內兒童樂園也可「放電」

影／基隆勇消詹能傑殉職曝消防缺額81人 基層盼增人力及待遇

相關新聞

被洪水沖進太平洋20年後重生！台東嘉蘭聖瑪爾定天主堂今落成

台東縣金峰鄉嘉蘭聖瑪爾定天主堂今天舉行落成啟用典禮，由黃兆明主教主禮感恩聖祭，來自縣內各堂區近千名教友齊聚嘉蘭部落，共同...

台東春節限定！泡湯就送1000金幣 整個假期玩不停

台東縣政府邀推出春節限定活動「金幣泉部大FUN送」，即日起至2月22日，民眾到縣內7家台東金幣特約溫泉店家消費，即可透過...

春節必衝！最美多良車站延長開放 初一到初六不打烊

為迎接農曆春節連假人潮，太麻里鄉公所宣布，2月17日（初一）至2月22日（初六）期間，延長多良火車站園區開放時間，讓遊客...

影／勇消詹能傑殉職 基隆在地歌手齊唱「永誌不忘」公益單曲上架

基隆上月暗夜惡火釀2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，為向消防英雄及所有站在火場第一線守護生命的消防人員致敬，由熊潔妮（...

走春新亮點 花蓮萬榮溫泉泡腳池試營運享受冬日足浴樂

花蓮萬榮鄉公所在林田山林業文化園區前鑽鑿溫泉水井、打造3座泡腳池並取得溫泉標章，趕在春節前啟用。鄉公所表示，初期免費，預...

基隆消防缺額81人 基層盼增人力、危險加給加成

基隆市樂利三街民宅惡火小隊長詹能傑殉職，消防員工作權益促進會昨至市府遞交陳情書，指基隆市消防局缺額高達八十一人，要求解決...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。