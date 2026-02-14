被洪水沖進太平洋20年後重生！台東嘉蘭聖瑪爾定天主堂今落成

台東縣金峰鄉嘉蘭聖瑪爾定天主堂今天舉行落成啟用典禮，由黃兆明主教主禮感恩聖祭，來自縣內各堂區近千名教友齊聚嘉蘭部落，共同見證這座歷經風災摧毀、等待近20年的信仰殿堂重生時刻，場面溫馨感人。

嘉蘭聖瑪爾定天主堂曾在2005年海棠颱風及2009年莫拉克颱風侵襲下遭洪水沖毀，整座教堂隨滾滾溪水流入太平洋，讓部落教友心痛不已。多年來，族人始終懷抱重建希望，在教友及各界善心人士支持下籌募經費，終於在2022年動土重建，踏出關鍵一步。

重建期間，為維繫信仰生活，有教友無私提供自家空間作為臨時彌撒場所，讓部落信仰火苗未曾熄滅。今天新堂正式啟用，不少教友紅著眼眶參與典禮，內心滿是感恩與激動。

陳姓教友哽咽表示「真的等很久，但他們相信都有主的美意。這20年來他們沒有被放棄，雖然曾經疑惑、害怕募款不足，但因為信仰，他們仍奮力向前」。另一名教友也說，正是堅定信念與團結力量，讓大家一步一腳印完成重建。