台東春節限定！泡湯就送1000金幣 整個假期玩不停

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府邀推出春節泡湯送金幣限定活動，邀大家到縣內7家台東金幣特約溫泉店家消費。記者尤聰光／攝影
台東縣政府邀推出春節泡湯送金幣限定活動，邀大家到縣內7家台東金幣特約溫泉店家消費。記者尤聰光／攝影

台東縣政府邀推出春節限定活動「金幣泉部大FUN送」，即日起至2月22日，民眾到縣內7家台東金幣特約溫泉店家消費，即可透過TTPUSH APP現領1000枚金幣（價值新台幣100元），每人限領一次，數量有限，送完為止。

縣府觀光處表示，取得金幣後，可於TTPUSH APP內超過600家特約店家折抵消費，包括特色小吃、人氣餐廳、伴手禮與文創選物，讓民眾邊泡湯邊探索在地生活風景，享受慢旅樂趣。台東溫泉各具特色，從秘境山林湯泉，到知本溫泉區經典泉鄉風情，皆適合春節放鬆身心。

參與活動的店家包括太麻里鄉遠山功夫民宿、池上鄉日暉國際渡假村、卑南鄉東遊季溫泉渡假村、富野溫泉休閒會館、知本老爺大酒店、東台溫泉飯店，以及知本金聯世紀酒店。透過活動，民眾不僅能舒緩壓力，也能享受豐富的餐飲與文創體驗。

縣府表示，希望透過泡湯活動與金幣回饋，帶給民眾溫暖的春節體驗，也鼓勵大家善用在地特色資源，感受臺東山海之美，迎接新年的好運與好心情。

溫泉 台東 春節

