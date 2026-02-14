台東春節交通懶人包！計程車加價、公車除夕夜異動全整理

台東縣政府今公布春節期間公共運輸調整措施。自今天起至2月23日止，計程車將實施春節加成收費共10天；市區公車由普悠瑪客運營運路線，除夕（2月16日）晚間19時後部分班次停駛，讓駕駛長返家圍爐團聚。縣府提醒，春節期間搭乘大眾運輸工具，務必事先查詢班次資訊。

縣府交通及養護工程處表示，今年計程車春節加成期間自今天零時起至2月23日24時止，收費方式不分日夜，全日以「夜間費率」計算，並於跳表金額外加收50元。體恤駕駛於春節期間犧牲假期提供服務，同時兼顧合理運價與市場供需。

交通處也提醒業者應依規定按表收費，並於下車前列印收據供乘客核對。如遇惡意喊價或未按表收費等違規情形，民眾可記下車號、時間及地點，撥打1999專線申訴；經查證屬實，將依公路法第77條規定，處最高9萬元以下罰鍰。

另市區公車部分，除夕晚間將調整部分班次。101線（原市區觀光循環線）正循環19時、20時停駛，逆循環19時30分停駛；202線（原陸海空快線B線）火車站發車19時40分、20時30分、21時20分停駛，轉運站往火車站方向20時、21時、21時40分停駛。

除夕當天班次仍維持正常發車，2月17日即恢復正常營運。縣府呼籲，春節期間多加利用大眾運輸工具，公車即時動態可透過「iBus_公路客運」APP查詢，掌握最新班次資訊。