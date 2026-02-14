春節將至 政院以工代賑招募光復鄉居民大掃除

花蓮光復馬太鞍堰塞湖災情仍在重建，但春節將至，為加強清潔，在行政院政務委員陳金德統籌督導下，結合部會人力與招募居民，加強台9線及工程車行經道路的清潔與灑水作業，並分組投入光復鄉五村街道大掃除。

行政院公共工程委員會透過新聞稿指出，行政院長卓榮泰日前指示，災後重建要同步改善居民生活環境，除已要求各工程單位全面強化揚塵抑制作業，也應在春節前優先完成道路整理與環境清潔，讓家園乾淨整潔。

工程會表示，陳金德負責統籌督導年前的加強清潔行動，共動員約80名工程人員，加強台9線及工程車行經道路的清潔與灑水作業，並透過以工代賑機制，由村長協助招募60名在地居民，分組投入光復鄉五村街道大掃除。

陳金德提到，這次行動是揚塵改善措施的加強版，也是中央地方攜手迎接新年的具體展現，且工程治理與生活品質必須併行，透過跨部會協力與在地參與，讓光復的街道在春節前煥然一新。

此外，馬太鞍溪第一階段41戶中繼屋已完成，首批住戶1月起陸續入住。工程會也釋出「馬太鞍加油」影片，紀錄居民準備年節採買、團聚煮食真實面貌，以及居民反映的生活需求等。

工程會指出，中繼屋除提供基本居住功能，更依居民實際使用回饋，持續優化各項設施，包括增設浴廁洗手台、防蚊紗門、簡易料理台、曬衣與遮蔽空間，以及完善公共廚房與風雨走廊等，讓居住品質更貼近日常需求，營造安心、溫暖的生活環境。