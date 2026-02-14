快訊

台中首例境外移入麻疹！4旬男由馬國返台後確診 急匡48人監測　

63歲副總裁腦中風「沒有手腳無力和說話困難」醫揭一罕見症狀要當心

9天春節連假首日驚魂！國道3號蘭潭隧道8車連環撞「車上還有孕婦」

春節將至 政院以工代賑招募光復鄉居民大掃除

中央社／ 台北14日電

花蓮光復馬太鞍堰塞湖災情仍在重建，但春節將至，為加強清潔，在行政院政務委員陳金德統籌督導下，結合部會人力與招募居民，加強台9線及工程車行經道路的清潔與灑水作業，並分組投入光復鄉五村街道大掃除。

行政院公共工程委員會透過新聞稿指出，行政院長卓榮泰日前指示，災後重建要同步改善居民生活環境，除已要求各工程單位全面強化揚塵抑制作業，也應在春節前優先完成道路整理與環境清潔，讓家園乾淨整潔。

工程會表示，陳金德負責統籌督導年前的加強清潔行動，共動員約80名工程人員，加強台9線及工程車行經道路的清潔與灑水作業，並透過以工代賑機制，由村長協助招募60名在地居民，分組投入光復鄉五村街道大掃除。

陳金德提到，這次行動是揚塵改善措施的加強版，也是中央地方攜手迎接新年的具體展現，且工程治理與生活品質必須併行，透過跨部會協力與在地參與，讓光復的街道在春節前煥然一新。

此外，馬太鞍溪第一階段41戶中繼屋已完成，首批住戶1月起陸續入住。工程會也釋出「馬太鞍加油」影片，紀錄居民準備年節採買、團聚煮食真實面貌，以及居民反映的生活需求等。

工程會指出，中繼屋除提供基本居住功能，更依居民實際使用回饋，持續優化各項設施，包括增設浴廁洗手台、防蚊紗門、簡易料理台、曬衣與遮蔽空間，以及完善公共廚房與風雨走廊等，讓居住品質更貼近日常需求，營造安心、溫暖的生活環境。

馬太鞍溪 行政院 陳金德

延伸閱讀

宜蘭噶瑪蘭橋改建基本設計通過審議 27億重大工程最快6月發包

鐵路高架補助款生變？陳金德強調未獨厚宜蘭 目前仍是57億沒有變

土方之亂 工程會主委陳金德遭點名

中央補助48億 陳金德：宜蘭三星、礁溪汙水下水道系統今年可望啟動

相關新聞

台東春節限定！泡湯就送1000金幣 整個假期玩不停

台東縣政府邀推出春節限定活動「金幣泉部大FUN送」，即日起至2月22日，民眾到縣內7家台東金幣特約溫泉店家消費，即可透過...

春節必衝！最美多良車站延長開放 初一到初六不打烊

為迎接農曆春節連假人潮，太麻里鄉公所宣布，2月17日（初一）至2月22日（初六）期間，延長多良火車站園區開放時間，讓遊客...

走春新亮點 花蓮萬榮溫泉泡腳池試營運享受冬日足浴樂

花蓮萬榮鄉公所在林田山林業文化園區前鑽鑿溫泉水井、打造3座泡腳池並取得溫泉標章，趕在春節前啟用。鄉公所表示，初期免費，預...

基隆消防缺額81人 基層盼增人力、危險加給加成

基隆市樂利三街民宅惡火小隊長詹能傑殉職，消防員工作權益促進會昨至市府遞交陳情書，指基隆市消防局缺額高達八十一人，要求解決...

路基下陷 南迴金香路段龜裂百公尺

南迴公路是連結屏東及台東重要幹道，拓寬工程滿五年，台九線三九三至三九四公里香蘭至金崙路段，近年路基竟陸續位移下陷，有路面...

李四川出線參選新北市長？謝國樑給祝福：未來基隆、新北會緊密合作

基隆市長謝國樑今天到基隆長庚醫院慰問醫護人員，感謝第一線醫護在春節闔家團圓的時刻仍堅守崗位，守護市民健康。媒體詢問國民黨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。