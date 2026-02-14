走春新亮點 花蓮萬榮溫泉泡腳池試營運享受冬日足浴樂

花蓮萬榮鄉公所在林田山林業文化園區前鑽鑿溫泉水井、打造3座泡腳池並取得溫泉標章，趕在春節前啟用。鄉公所表示，初期免費，預計4月清明連假後收費， 盼一年吸客15萬人次，促進部落經濟活絡。

萬榮溫泉開發計畫最早在10多年前由縣府提出，但因土地問題等因素延宕，後續溫泉會館興建工程也沒有廠商投標；萬榮鄉公所2023年重啟計畫，前年順利取泉，包括鑿井及附屬設施工程共斥資2738萬元，其中包含補助款2442萬餘元，及地方配合款295萬餘元。

鄉公所再自籌121萬元興建3座溫泉泡腳池，趕在春節前夕，本月5日取得溫泉標章，即日起開幕營運，鄉長梁光明及多位地方人士都前往體驗冬日泡溫泉的樂趣。

鄉公所表示，溫泉泡腳池位於林田山園區外的停車場旁，共有3座泡腳池，其中兩座泉溫在攝氏43到45度間，另一座稍低，約40度左右，方便親子共同足浴，每座泡腳池有30個座位，共可容約90人。

泡腳池即日起開放，初期採免費，歡迎鄉民、遊客利用春節連假前來體驗，預計4月清明連假會開始收費。春節期間每天開放，連假過後固定周一休園，其餘時間開放，開放時間是上午9時至下午4時20分。