春節必衝！最美多良車站延長開放 初一到初六不打烊
為迎接農曆春節連假人潮，太麻里鄉公所宣布，2月17日（初一）至2月22日（初六）期間，延長多良火車站園區開放時間，讓遊客有更充裕時間欣賞最美車站風景，感受南迴線山海交織的獨特魅力。
公所表示，原本園區每日開放至下午5時，春節6天連假期間將延長1小時至晚間6時，開放時段調整為上午8時至晚間6時。由於年節期間返鄉與觀光人潮湧入，傍晚時段更是拍攝列車交會的熱門時刻，因此特別彈性調整時段，盼分散人流，也讓遊客能更從容取景。
除延長開園時間，園區近期也完成攤位空間整建工程。過去園區攤商分散、設施較為老舊，動線與排水條件有待改善；去年由鄉公所重新規畫招商，統一外觀設計與基礎設施，正式畫設3個販售區、共7個固定攤位，導入特色美食與文創商品，讓整體環境更整齊有序，也提升遊客消費與休憩品質。
交通方面，公所提醒春節期間台9線南迴公路車流量大，車輛務必依規定停放於白線內，嚴禁並排停車，以維護交通順暢與安全。相關疏導措施可參考縣警察局公告資訊。民眾也可下載幸福公路APP，即時查詢路況，避開壅塞路段。
園區入園維持每人酌收清潔費10元，作為環境維護與公共設施管理使用。公所強調，期盼透過環境優化與營運提升，在春節期間為民眾帶來更舒適、安全且美好的賞景體驗。
