路基下陷 南迴金香路段龜裂百公尺
南迴公路是連結屏東及台東重要幹道，拓寬工程滿五年，台九線三九三至三九四公里香蘭至金崙路段，近年路基竟陸續位移下陷，有路面甚至龜裂近百公尺，成為行車安全隱憂，公路單位指出，為避免路面龜裂擴大，短期將針對受損路面簡易修補，維持基本通行安全。
公路南區養護工程分局指出，該路段鄰近山坡與海岸，地下水壓高，早年採棧橋工法。近年受極端天氣、豪雨及海岸侵蝕影響，路基持續下陷，穩定度下降。已設置廿四小時衛星監測，觀測地層與水位並定期巡查；中長期將設橫向排水管、基樁等，改善排水並強化結構，降低位移幅度。
住香蘭的居民指出，這一帶是活動地層，加上靠海，邊坡迎風，地下水層活躍，「看到路面裂成這樣，晚上開車真的會怕」。有居民認為，單靠修補恐怕治標不治本，長期仍需更大規模的改善工程。
長年往返南迴公路的老司機說，香蘭到金崙段彎道多、坡度陡，遇到下雨或夜間視線不佳時，路面龜裂與不平很容易造成危險。當初拓寬時，地方人士就曾反映這處路段不適合拓寬，應像鐵路一樣，規畫香蘭到金崙隧道，繞開不穩定的地質，但未被接受。
公路單位強調，現階段會以確保行車安全為優先，持續加密監測與巡查頻率，同時加速整治方案評估，未來是否調整工程型式仍需綜合地質、環境與經費等因素審慎研議。
地方人士則期盼，中央能正視南迴公路的地質風險，提出更具前瞻性的改善作法，避免類似問題反覆發生。
