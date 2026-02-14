基隆消防缺額81人 基層盼增人力、危險加給加成

基隆市樂利三街民宅惡火小隊長詹能傑殉職，消防員工作權益促進會昨至市府遞交陳情書，指基隆市消防局缺額高達八十一人，要求解決消防人員不足及提升待遇，才能徹底解決問題，不再讓憾事重演。

消防員工作權益促進會副理事長鄭少書說，基隆市消防人員現有員額二五六人，離編制員額三三七人差距八十一人，等同一位消防員要服務一二九八位民眾，對比東京約一比七百，及新加坡約一比九百，顯然基隆市消防人員負擔過重。

鄭少書建議，除中央每年分發人力外，應參考過去新北市自行獨招等方式補充人力，且雙北消防人員皆有危險加給加成，基隆無類似加成制度，在現有消防人力不足下，恐造成基隆市消防人才流失，應積極爭取中央開放基隆設立危險加給加成制度，提高消防人員待遇。

市議員陳冠羽指出，詹能傑小隊長反覆進出火場四次，凸顯消防人員人力不足問題迫在眉睫，在加成制度影響下，每月薪資差距約一萬元，呼籲市府不要「今日公祭、明日忘記」應正面回應，「危險加給加成」屬地方預算編列權責，應在今年五月追加減預算審查前，明確向消防署提出危險加給加成的具體編列規畫。

消防局副局長翁藝瑛昨接下陳情書表示，將帶回研議盡速提出完整規畫，市府非常重視消防人力不足，每年也增加預算員額，積極向中央爭取配發員額，希望盡早補足人力。