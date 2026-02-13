快訊

9天連假安心過年 宜花急診不打烊、大醫院基層診所加開門診

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
宜蘭縣代理縣長林茂盛今天視察醫療院所，感謝醫護人員犧牲假期，在春節持續提供醫療服務。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣代理縣長林茂盛今天視察醫療院所，感謝醫護人員犧牲假期，在春節持續提供醫療服務。圖／宜蘭縣政府提供

春節9天連假即將展開，宜蘭縣政府協調縣內7家急救責任醫院，提供24小時不打烊緊急醫療服務，花蓮縣府也鼓勵基層診所開診，除了10家大醫院，73家診所都開設年節門診，民眾可下載手機版健保快易通APP，查詢看診的醫療院所。

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天視察縣內各醫院春節看診準備情況，並致贈水果、飲料，感謝醫護人員犧牲春節假期持續提供醫療服務。

縣府表示，已協調7家急救責任醫院，加強急診重症的醫護人力調度，24小時提供緊急醫療服務，另外大同鄉、南澳鄉兩個原民鄉，縣府調派醫護人員前往四季衛生室及南澳鄉衛生所開設門診，並協調朝陽診所及大愛診所等2家在診所提供即時醫療服務。

花蓮縣衛生局今年與花蓮縣醫師公會、診所協會合作，鼓勵基層診所在春節期間開設門診，共有73家加入，另10家大醫院春節期間提供24小時急診，還有7家醫院開設呼吸道特別門診，部分科別春節也有門診。

衛生局提醒，流感疫情持續升溫，春節期間要維持勤洗手的好習慣，若有呼吸道症狀時，請佩戴口罩、避免出入人潮擁擠的場所。此外，連假首日正是2月14日西洋情人節，民眾在甜蜜過節時，性行為要全程正確使用保險套，有風險行為或性伴侶有感染風險者，建議主動及定期接受愛滋篩檢，並盡速接種2劑M痘疫苗，守護自己與伴侶的健康。

春節 診所 衛生局

