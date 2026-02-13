李四川出線參選新北市長？謝國樑給祝福：未來基隆、新北會緊密合作

基隆市長謝國樑今天到基隆長庚醫院慰問醫護人員，感謝第一線醫護在春節闔家團圓的時刻仍堅守崗位，守護市民健康。媒體詢問國民黨新北市長將由李四川出線，謝國樑給予祝福並恭喜，表示未來基隆和新北會有很緊密地合作。

春節將至，為確保市民能獲得完善醫療照護，並有效運用有限的醫療資源，衛生局日前多次召集轄內四家急救責任醫院會商，盤點春節醫療量能與急重症應變機制。

衛生局長張賢政指出，根據往年經驗，春節期間因多數診所休診，許多民眾若有感冒、腸胃不適等輕微症狀，便習慣直接前往大醫院掛急診。這不僅造成急診室人滿為患、醫護人員疲於奔命，更可能排擠到心肌梗塞、腦中風、嚴重創傷等急重症病患的黃金救治時間。

衛生局9日已公布轄內各級醫療院所春節期間開診情形及各區藥局營業時間表，並同步上線至基隆市政府LINE@、基隆市衛生局網站、基隆衛生局臉書粉絲專頁、基隆親子照護平台及基隆長輩照護平台，希望民眾善用查詢。

謝國樑表示，市府會持續與醫療體系攜手合作，讓市民安心過好年，衛生局說，民眾可善用「基隆親子照護平台」及「基隆長輩照護平台」線上諮詢服務，兩個平台皆由專業的醫師、護理師團隊組成，透過LINE提供24小時全年無休的線上諮詢。但線上諮詢平台僅提供建議與衛教，無法取代醫師的診斷與開立處方，有緊急狀況仍應就醫。