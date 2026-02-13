快訊

不讓農民孤軍奮戰 台東啟動春季鳳梨釋迦多元行銷

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府今年推出「鳳梨釋迦出口獎勵補助計畫」，加碼編列400萬元縣預算，自2月21日起補助外銷運費每公斤2元，不分出口地區，目標推動2000噸外銷量。記者尤聰光／攝影
台東鳳梨釋迦今年春季產銷面臨壓力，縣府今舉辦「2026春季鳳梨釋迦促銷方案」記者會，縣長饒慶鈴直言，今年約有三分之二產量將集中在過年後上市，若不提前布局，市場吸納速度恐成關鍵挑戰，因此已提前啟動內外銷多元策略，「不會讓農民孤軍奮戰」。

饒慶鈴表示，為穩定產地價格並強化出口動能，縣府今年推出「鳳梨釋迦出口獎勵補助計畫」，除配合中央既有外銷輔導政策外，並加碼編列400萬元縣預算，自2月21日起補助外銷運費每公斤2元，不分出口地區，目標推動2000噸外銷量，提升貿易商出貨意願，讓外銷市場持續動起來。

另在國內通路方面，已全面進駐全台約1500家全聯福利中心、大全聯、家樂福及Mia C'bon等超市與量販據點，消費者可在住家附近選購產地直送鮮果。此外，彰化、宜蘭縣政府已分別訂購600箱與200箱；北捷公司不僅協助北上展售，並推動員工及企業團購，相關訂單預計年後陸續出貨。

除鮮果市場，縣府也串聯農業部加工獎勵措施，媒合加工業者向產地採購，發展果丁、果泥、果餡、冰品及酒品等多元加工產品，擴大銷售管道，降低鮮果集中上市帶來的價格波動風險。

縣府農業處表示，縣府長期投入產業輔導，從生產端品質提升，到市場端通路拓展同步推進。這次整合出口補助、大型通路上架及跨縣市團購合作，就是希望形成內外銷互補機制，讓外銷分流壓力、內銷穩住基本盤，確保農民辛苦栽培的成果能被市場穩定吸收。

台東縣政府也串聯農業部加工獎勵措施，媒合加工業者向產地採購，發展果丁、果泥、果餡、冰品及酒品等多元加工產品，擴大銷售管道。記者尤聰光／攝影
台東縣政府也串聯農業部加工獎勵措施，媒合加工業者向產地採購，發展果丁、果泥、果餡、冰品及酒品等多元加工產品，擴大銷售管道。記者尤聰光／攝影
台東縣政府今舉辦「2026春季鳳梨釋迦促銷方案」記者會，啟動春季鳳梨釋迦多元行銷布局。記者尤聰光／攝影
台東縣政府今舉辦「2026春季鳳梨釋迦促銷方案」記者會，啟動春季鳳梨釋迦多元行銷布局。記者尤聰光／攝影

鳳梨釋迦 產地 農民 台東

