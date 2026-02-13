山區救護竟收到1萬2千元加菜金 台東消防秒通報全數退還

在山林濃霧與崎嶇山徑間，一場緊急救援悄悄展開。台東縣消防局大武大隊日前深入「浸水營古道」執行山域救護任務，在地勢險峻、天候不穩、搬運困難的情況下，歷經長時間徒步與接力護送，成功將2名身體不適的登山客平安帶離山區。

對登山團而言，那是一段驚魂未定的經歷；對消防人員來說，卻是再熟悉不過的日常。也因為這份專業與堅持，登山團劉姓團長事後特別託人前往大武大隊達仁分隊，致贈1萬2000元加菜金，希望為辛苦的消防弟兄加菜，聊表謝意。

不過，這筆現金並沒有留下，達仁分隊長許永利當場說明，公務人員依法不得收受餽贈，原本婉拒，但對方堅稱只是單純感謝，一度難以退回。許永利隨即依規定辦理，完成廉政登錄程序並通報政風室，隨後以郵局現金袋將款項全數寄回。

從收受、通報到退還，每個環節都有紀錄，沒有模糊空間。消防局指出，救人是職責所在，不該與金錢產生對價關係。面對民眾真心的感謝，消防同仁仍選擇守住制度分際，也讓這段山林救援，多了一則關於操守的插曲。

局長盧東發表示，救災救護是使命，但廉潔更是基本態度。相關人員依法辦理、主動通報的作為，已在局務會議中公開表揚，肯定其自律精神。

消防局也提醒民眾，若想表達謝意，一句鼓勵、一封感謝信，對第一線人員而言同樣珍貴。守護生命的同時，也守住原則，才能讓信任在社會中持續累積。