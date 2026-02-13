快訊

影／基隆勇消詹能傑殉職曝消防缺額81人 基層盼增人力及待遇

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
消防員工作權益促進會今天與議員陳冠羽到市府前開記者會，要求解決消防人員不足問題、提升待遇，不要再讓憾事重演。記者游明煌／攝影
消防員工作權益促進會今天與議員陳冠羽到市府前開記者會，要求解決消防人員不足問題、提升待遇，不要再讓憾事重演。記者游明煌／攝影

基隆市樂利三街民宅惡火小隊長詹能傑殉職，消防員工作權益促進會今天與議員陳冠羽到市府遞交陳情書，指基隆市消防局編制員額有337人，但目前僅有256人，不僅缺額高達81人，要求解決消防人員不足、提升待遇才能徹底解決問題，不要再讓憾事重演。

消防員工作權益促進會副理事長鄭少書說，目前基隆市消防人員現有員額256人，不僅距離編制員額337人差距81人，消防人口服務比更高達1：1298，等於一位消防員要服務1298位民眾，對比東京消防人口服務比約1：700，新加坡約1：900，顯然基隆市消防人員負擔過重。

鄭少書建議，除每年中央分發相關人力外，應參考過去新北市自行獨招等方式補充消防人力。而台北市及新北市消防人員皆設有危險加給加成，對比基隆市完全沒有類似加成制度，在現有消防人力不足的情況下，恐將造成基隆市消防人才流失，應積極爭取中央開放基隆市設立危險加給加成制度，提高消防人員待遇。

市議員陳冠羽指出，基隆消防體系長年面臨人力不足與招募競爭加劇的雙重壓力，詹能傑小隊長反覆進出火場4次，凸顯消防人員人力不足問題迫在眉睫，是基層消防人員普遍心聲。在加成制度影響下，每月薪資差距甚至可能接近1萬元，對基層隊員而言影響不小。

陳冠羽呼籲市長謝國樑與消防局長游家懿，不要「今日公祭、明日忘記」應正面回應制度問題，「危險加給加成」屬地方政府預算編列權責，建議市府應在今年5月追加減預算審查前，明確向消防署提出危險加給加成的具體編列規畫。

消防局副局長翁藝瑛接下陳情書，她說，針對陳情書訴求將帶回研議，盡速提出完整規畫，有關消防人力不足，市府非常重視，每年也都增加預算員額，並積極向中央爭取配發員額，希望能盡早補足消防人力。

基隆市樂利三街民宅惡火小隊長詹能傑殉職。本報資料照片
