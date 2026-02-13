南迴公路金香段路基年年位移下陷 百公尺龜裂成行車隱憂

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
南迴公路393至394公里的香蘭至金崙路段，近年卻因地質條件與氣候變遷影響，陸續出現路基位移下陷情形，甚至可見長達近百公尺的路面龜裂。記者尤聰光／攝影
南迴公路393至394公里的香蘭至金崙路段，近年卻因地質條件與氣候變遷影響，陸續出現路基位移下陷情形，甚至可見長達近百公尺的路面龜裂。記者尤聰光／攝影

南迴公路拓寬工程台東端通車已滿5年，不過位於台9線393至394公里的香蘭至金崙路段，近年卻因地質條件與氣候變遷影響，陸續出現路基位移下陷情形，部分路段甚至可見長達近百公尺的路面龜裂，對行車安全構成潛在風險，引發地方高度關注。

公路單位指出，該路段早期採用棧橋工法施作，道路緊鄰山坡與海岸線，坡面地下水壓力本就偏高，近年受極端氣候、豪雨頻繁及海岸侵蝕加劇影響，導致路基穩定性逐年下降，監測結果顯示，每年仍持續出現位移與下陷現象。為避免龜裂擴大，短期已針對受損路面簡易修補，維持基本通行安全。

南區養護工程分局表示，目前已在該路段南北端建置24小時衛星定位監測系統，同步觀測地層位移與地下水位變化，並定期派員巡查路況，以即時掌握異常狀況。中長期則著手評估整體整治方案，包括設置橫向排水管、打設基樁等方式，希望透過改善排水與強化結構，降低路基持續位移的幅度。

不過，地方居民對於該路段的地質問題早有憂慮。一名居住在香蘭的居民指出，這一帶原本就是活動地層，加上靠海又邊坡迎風，以前就知道地下水層活躍不穩，現在看到路面裂成這樣，晚上開車真的會怕。也有居民認為，單靠修補恐怕治標不治本，長期仍需更大規模的改善工程。

長年往返南迴的老司機也直言，香蘭到金崙段彎多坡陡，遇到下雨或夜間視線不佳時，路面龜裂與不平更容易造成危險。他回憶，當初拓寬時地方就曾提出質疑，這一段其實不太適合硬拓寬，應該像鐵路一樣，直接規畫香蘭到金崙打隧道，繞開不穩定的地質。

公路單位強調，現階段會以確保行車安全為優先，持續加密監測與巡查頻率，同時加速整治方案評估，未來是否調整工程型式，仍需綜合地質、環境與經費等因素審慎研議。地方則期盼，中央能正視南迴公路長期地質風險，提出更具前瞻性的改善作法，避免類似問題反覆發生。

南迴公路393至394公里道路緊鄰山坡與海岸線，坡面地下水壓力本就偏高，近年受極端氣候、豪雨頻繁及海岸侵蝕加劇影響，導致路基穩定性逐年下降。記者尤聰光／攝影
南迴公路393至394公里道路緊鄰山坡與海岸線，坡面地下水壓力本就偏高，近年受極端氣候、豪雨頻繁及海岸侵蝕加劇影響，導致路基穩定性逐年下降。記者尤聰光／攝影
南迴公路393至394公里的香蘭至金崙路段，近年卻因地質條件與氣候變遷影響，陸續出現路基位移下陷情形，甚至可見長達近百公尺的路面龜裂。記者尤聰光／攝影
南迴公路393至394公里的香蘭至金崙路段，近年卻因地質條件與氣候變遷影響，陸續出現路基位移下陷情形，甚至可見長達近百公尺的路面龜裂。記者尤聰光／攝影

