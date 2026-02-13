影／國產署破屋傾倒壓車阻路 基隆里長批「比廢墟還要糟糕」

基隆市信義區東信路258巷有十多戶土地屬國有財產署的老舊房屋，長期未妥善管理，破舊不堪，很多連屋頂也沒有，2月2日有一老屋傾倒，壓毀一輛機車，附近居民通行受阻，里長批「比廢墟還要糟糕」，盼盡速拆除。國產署表示，已通知房屋所有人盡速拆除。

市議員韓世昱昨天會同國產署、市府都發處、地方民眾等單位人員前往會勘，附近有住戶說，他的機車停在一處老舊房屋旁，2月初房子傾倒時機車被磚牆下方，整輛車被壓在下方，毀損相當嚴重，幸好當時沒有壓到人，否則後果不堪設想。

東信里長賴姵綺說，258巷有十多戶土地屬國有財產署所有，但長期未管理，破舊不堪，很多都沒有人承租，有的已傾倒，比廢墟還要糟糕，旁邊是大排，部分地基淘空，十分危險，擔心還有其他房子會倒下去，造成危害，春節將屆大家都很擔心，盼國產署趕快處理。

市議員韓世昱表示，東信路258巷有不少老舊房屋土地屬國有財產署，2月初有房屋傾倒，占據通行道路，大家的通道都被影響，旁邊有大排，如果有大雨恐造成淹水，讓附近居民十分困擾，希望國產署能趕快處理。

韓世昱說，市政府都發處應盡速認定是否為危屋，透過行政程序先強制拆除，再求償，對地方造成的傷害才能減少，基隆市有很多這樣的破舊房屋，長期放任未處理，應建立一個處理平台。